Loredana Berté: “La folla sui Navigli? La prenderei a mazzate da baseball”

Loredana Bertè’, oltre che per i suoi successi senza tempo, è nota per non avere peli sulla lingua, la cantante ci ha abituati da sempre a parlare in modo schietto e diretto sia quando deve ricordare la sorella, l’indimenticata Mia Martini, sia quando deve prendere posizione.

Anche in questi giorni molto drammatici e tesi, in cui, dopo 2 mesi di isolamento, gli italiani possono mettere timidamente la testa fuori di casa, la furia del “pettirosso da combattimento” si è fatta sentire contro quelli che rischiano di rovinare tutto.

E’ successo che alcuni abituè dell’aperitivo a tutti costi si siano assiepati sui Navigli, zona della movida milanese, per il rito dell’happy hour, senza mascherina di protezione né rispetto del distanziamento sociale scatenando la furia del Sindaco Sala, che è subito intervenuto minacciando di chiudere tutto.

Loredana Bertè non ha avuto dubbi su chi appoggiare, come ha dichiarato a La Stampa: “La folla sui Navigli? La prenderei a mazzate da baseball”. Il messaggio l’abbiamo capito forte e chiaro, d’altronde la Loredana nazionale è recidiva perchè, come ha lei stessa candidamente confessato: “Bjorn Borg, l’ho lasciato prendendolo a mazzate con la mazza da baseball in un albergo.”

