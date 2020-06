Lorella Cuccarini fuori da La Vita in Diretta: Pippo Baudo si schiera con lei

Lorella Cuccarini fuori dalla Rai? I rumors si fanno sempre più forti, mentre Pippo Baudo prende le sue difese

Secondo alcune indiscrezioni, Lorella Cuccarini sarebbe in procinto di non essere riconfermata alla conduzione della prossima stagione de La Vita in Diretta. Tra le tante voci contrarie a questa presunta scelta dei vertici Rai, si staglia quella di Pippo Baudo, pronto a schierarsi a difesa della bravissima conduttrice.

Nelle ultime settimane, la notizia del presunto allontanamento di Lorella Cuccarini dalla Rai ha suscitato grande scalpore. Si vocifera infatti che la conduttrice sia ad un passo dall’essere considerata fuori da La Vita in Diretta, la trasmissione che lei stessa ha contribuito a riportare in auge quest’anno dopo una sfilza di stagioni un po’ sotto tono. Sebbene al momento non vi siano state conferme – né smentite – in merito a questa indiscrezione, sono tantissimi coloro che si sono schierati a favore della Cuccarini, uno dei volti più amati della televisione italiana.

A farsi avanti è stato anche Pippo Baudo, colui che negli anni ’80 “scoprì” Lorella e il suo talento, tanto da volerla al suo fianco per due edizioni di Fantastico. Che abbia per lei una grande ammirazione è evidente anche dalle parole rilasciate a TvBlog, proprio in merito al possibile allontanamento della Cuccarini dalla trasmissione Rai: “Non ho un’idea precisissima su quanto sta succedendo, perché non conosco nel merito la situazione, ma mi dispiace moltissimo: Lorella è una bravissima ragazza, grande conduttrice, ottima professionista”.

E sulle polemiche riguardanti le presunte affermazioni sovraniste della conduttrice, Baudo afferma: “Lei non fa politica, questa cosa la si usa come scusa per cacciare qualcuno. Io tutto questo sovranismo nelle sue dichiarazioni non l’ho visto, sinceramente. Non l’ho sentita in questi giorni, ma la conosco bene, so che sta soffrendo“. Lo storico presentatore tv non si è certo risparmiato nei confronti della sua collega: “Lorella è una mia amica, mi dispiace molto umanamente. Io di situazioni difficili in Rai ne ho vissute, ma come questa mai!”.

È pur vero che al momento non si sa con certezza se la Cuccarini dovrà lasciare La Vita in Diretta, sebbene siano già in circolo numerose indiscrezioni su chi potrebbe sostituirla nella prossima edizione. Si è parlato di una possibile conduzione al singolare di Alberto Matano, ma anche di alcuni nomi di presentatrici che sarebbero in lizza per accompagnarlo a partire dal prossimo settembre.

