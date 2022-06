Lory Del Santo, chi è? Ingrassata, compagno, isola, fisico

Una delle protagoniste più discusse di quest’ultima edizione dell’Isola dei Famosi: Lory del Santo ha di nuovo fatto parlare di se grazie al suo carattere tutto pepe che di certo non le manda a dire. Lory Del Santo è regista, showgirgl, attrice, e la sua carriera è costellata da tantissimi lavori tra cinema e televisione.

Conosciamola più da vicino.

Chi è Lory del Santo

Loredana Del Santo, meglio conosciuta dal grande pubblico come Lory Del Santo, è nata a Povegliano, il 28 settembre 1958, una Veneta DOC insomma, ed ha 63 anni, anche se la sua verve ne fa percepire molti in meno.

Una donna con una vita apparentemente facile ma, tuttavia, costellata da molti periodi bui, a partire dall’età di tre anni, quando rimane orfana di padre, seguita dalla perdita di un figlio qualche anno fa.

La sua carriera televisiva inizia giovanissima, a soli 16 anni, nel 1975, si mostra fiera sul palco di uno dei programmi più amati di quegli anni e di quelli a venire: Il Festivalbar. E’ proprio su quel palco che Lory viene notata da gente che conta e, a soli tre anni di distanza, quindi ancora giovanissima, debutta al cinema con “Dove vai in Vacanza”.

La sua vita è stata un escalation di lavori: attivissima in tv e al cinema, si è dilettata tantissimo anche a livello teatrale.

Il suo carattere estremamete diretto ed esuberante l’ha portata a vivere sempre una vita sui generis, non disdegnato le cose belle della vita. Prima fra tutte, il suo compagno, Marco Cucolo, di trant’anni più giovane di lei, con cui sta insieme da quasi 10 anni e con cui ha condiviso anche diverse esperienze televisive, tra cui: Il grande fratello vip, l’isola dei famosi e Pechino Express.

La vita privata

Com accennato Lory Del Santo vive la sua vita privata accanto al modello napoletano Marco Cucolo. Purtroppo, qualche anno fa, ha dovuto affrontare un lutto che nessun genitore dovrebbe provare: la morte del figlio.

Loren (questo il nome) Del Santo è morto a soli 19 anni, nel 2018, togliendosi la vita. Affetto da una malattia psichiatrica che porta il nome di Anedonia, ha deciso di farla finita alla Miami Beach High School, in cui studiava. Loren era il più piccolo tra i figli della Del Santo e non ha mai voluto svelare chi fosse il padre del ragazzo (probabilmente neppure al ragazzo stesso)

Lo stesso compagno, in un’intervista rilasciata alla stampa, ha dichiarato che in seguito alla perdita del figlio, Lory è arrivata in pochissimo tempo a perdere oltre 15 KG. Un dramma dal quale una madre difficilmente può riprendersi, ma da cui la donna ha deciso di uscire, riprendendo a poco a poco in mano la sua vita.

Il fidanzato

Marco Cucolo è nato il 13 gennaio 1992, a Napili, ha 30 anni ed è legato alla showgirl da quando ne aveva 21. E’ un modello e videomaker, ma di certo è conosciuto dal grande pubblico, proprio per essere il compagno della Del Santo.

Ha partecipato a diverse trasmissioni tv, anche come opinionista e, nell’ultimo periodo, alla trasmissione TV di Canale 5 “L’Isola dei Famosi”, condotta da Ilary Blasi.