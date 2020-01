Macchina finisce fuori strada sfonda parete ed entra nel soggiorno di casa

Ennesimo incidente. Momenti di panico nella serata del 6 gennaio 2020 a Follina – provincia di Treviso – in via San Giacomo per una Polo impazzita: poco dopo le ore 22 la vettura con a bordo due persone è letteralmente sbandata, uscita di strada e sfondato il muro di una casa entrando nel soggiorno dove per fortuna in quel preciso momento non c’era nessuno.

Due le persone a bordo rimaste incastrate dentro l’auto e ferite: sono state in un secondo momento liberate con difficoltà dai vigili del fuoco e portate in ospedale per i consueti accertamenti.

loading...

Commenti

commenti