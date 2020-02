Mangiano moltissime frittelle di Carnevale: tutti intossicati. Un bambino è finito anche al pronto soccorso

Un fatto davvero incredibile quello che vi stiamo per raccontare in questo nuovo articolo. Arrivano in tavola e mangiano tantissime frittelle di Carnevale: purtroppo tutti dopo sono finiti in ospedale completamente intossicati.

I sintomi? Diarrea, vomiti e mal di pancia. In barella sono finiti due bambini e due coppie. Quanto vi stiamo raccontando è successo nelle ultime ore a Vicenza, la colpa sarebbe della crema non più buona, preparata un paio di ore prima da una donna di 44 anni – anche lei si è sentita male – con qualche uova non fresca.

I primi ad accusare malore – prendendo in considerazione quanto scritto dai colleghi Il Giornale di Vicenza – sono stati i bimbi, poi gli adulti: la diagnosi per tutti è stata di una forte intossicazione alimentare.

