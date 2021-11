Manila Nazzaro: chi è, figli, aborto, compagno Lorenzo Amoruso, malattia

Manila Nazzaro è una famosa conduttrice televisiva e radiofonica ed ex modella italiana, classe 1977, che attualmente si trova all’interno della casa del Grande Fratello Vip. La sua strada nel mondo dello spettacolo inizia nel 1999, quando partecipa al concorso di bellezza Miss Italia e porta a casa la corona. È stata sposata dal 2005 al 2017 con l’ex calciatore Francesco Cozza, dal quale ha avuto due figli, Francesco Pio (2006) e Nicolas (2011). Attualmente è fidanzata con l’ex calciatore Lorenzo Amoruso, con cui ha partecipato Temptation Island nel 2020.

Manila Nazzaro chi è, data di nascita, studi

Manila Nazzaro è nata a Foggia il 10 ottobre 1977. Ha, dunque, 44 anni. Dopo il diploma decide di intraprendere la carriera di medico e si iscrive alla Facoltà di Medicina e Chirurgia, ma non termina gli studi per inseguire il suo sogno di entrare nel mondo della moda e dello spettacolo. Il suo esordio risale al 1999, quando partecipa e vince Miss Italia, dove partecipava come Miss Puglia.

Manila Nazzaro malattia

Manila Nazzaro nel 2014 ha rivelato di essere affetta da morbo di Basedow. All’età di 25 anni, si è sottoposta a un intervento per asportare la tiroide.

Manila Nazzaro carriera

La sua strada nel mondo dello spettacolo inizia nel 1999, quando partecipa al concorso di bellezza Miss Italia e porta a casa la corona. Manila, già tre anni prima aveva partecipato al concorso di bellezza, sempre come Miss Puglia. È una famosa conduttrice televisiva e radiofonica ed ex modella italiana. Ha partecipato a molti spettacoli teatrali, ed stata presentatrice e opinionista in molti trasmissioni televisive. Da ottobre 2017 entra a far parte della famiglia di RTL 102.5 conducendo diversi spazi radiofonici.

Manila Nazzaro figli

È stata sposata dal 2005 al 2017 con l’ex calciatore Francesco Cozza, dal quale ha avuto due figli, Francesco Pio (2006) e Nicolas (2011). Una separazione molto dolorosa per Manila, soprattutto dopo aver scoperto, tramite i social, che il suo ex marito ha voltato pagina e creato una nuova famiglia pochissimo tempo dopo la fine della loro relazione.

Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso

Attualmente è fidanzata con l’ex calciatore Lorenzo Amoruso, con cui ha partecipato Temptation Island nel 2020. La coppia è legata da più di tre anni e sembra proprio che nell’aria si parli di matrimonio e di allargare la famiglia.

Manila Nazzaro aborto

A novembre dello scorso anno purtroppo la coppia ha perso il bambino che aspettavano. Manila ha trovato il coraggio di parlarne solo il mese successivo, tramite un post sui social.