Marica Pellegrinelli: parla l’ex di Eros Ramazzotti, ecco perché è finita

Dopo due anni dalla fine del loro matrimonio, Marica Pelligrinelli, è tornata a parlare della storia con il cantante Eros Ramazzotti. Apparentemente la coppia perfetta, in realtà Marica ha vissuto anni di solitudine a causa del lavoro del marito; intervistata alla rivista F, ha potuto finalmente rompere il silenzio e raccontare la sua verità.

Ha detto Marica:

Quando ti innamori di un uomo che ha 25 anni più di te, e che vuole un figlio a tutti i costi, ti viene naturale cercare di farlo felice. Io a 21 anni non pensavo a diventare mamma. Avrei preferito arrivarci dopo laureata e realizzata professionalmente. Raffaela è stata cercata per amore. Mi dicevo: avrai tutto il tempo per seguire le tue ambizioni. Teatro e cinema. Ma è stata una scelta, non rimpiango nulla. E poi sono ancora giovane: dopo dieci anni di dedizione totale alla famiglia voglio pensare anche a me.

Quando metti su famiglia con un artista importante, quella vita non è fattibile. Bellissime esperienze i tour, ma ero sempre sola con i bambini. Finché i bambini non sono andati alla scuola dell’obbligo seguivo sempre mio marito in tour. Poi ho smesso. E infatti è finito anche il matrimonio.