Massive esercitazioni NATO in Norvegia. “Non hanno nulla a che fare con l’invasione russa dell’Ucraina, ma nel contesto acquisisce ulteriore significato”.

Circa 30.000 soldati, 200 aerei e quasi cinquanta navi provenienti da 27 stati. Cold Response 2022 è la più grande esercitazione che coinvolge la NATO quest’anno e si svolgerà in Norvegia il 14 marzo.

Risposta fredda 2022Foto: acquisizione video

Le esercitazioni erano state pianificate molto tempo fa, ma dopo l’invasione russa dell’Ucraina sono diventate particolarmente rilevanti nell’attuale contesto di sicurezza.

“L’esercitazione è estremamente importante per la sicurezza della Norvegia e dei suoi alleati”, ha detto all’AFP il ministro della Difesa norvegese Odd Roger Enoksen.

“Non ha nulla a che fare con l’attacco della Russia all’Ucraina, ma dato il contesto sta acquisendo ulteriore importanza”, ha affermato.

Guardiano dei confini settentrionali della NATO in Europa, la Norvegia vuole testare la sua capacità di ricevere aiuto dagli alleati in conformità con l’articolo 5 della Carta dell’Alleanza, che richiede a tutti i suoi membri di intervenire se uno di loro viene attaccato.

Anche i partner ufficiali della NATO, Svezia e Finlandia, partecipano a Cold Response 2022, che durerà fino al 1 aprile.

“La situazione in Europa non è così imprevedibile da molto tempo”

“Mi sembra naturale, forse ora più che mai, allenarsi insieme per mostrare la nostra capacità e volontà di difendere i nostri valori e il nostro modo di vivere”, ha affermato il norvegese Yngve Odlo, capo del comando operativo norvegese. l’esercizio.

Sul lato russo del confine di 196 chilometri con la Norvegia si trova la penisola di Kola, sede della potente Flotta del Nord, un’enorme concentrazione di armi nucleari e innumerevoli installazioni militari.

“Attualmente, non ci sono minacce militari esplicite contro la NATO o il territorio norvegese”, ha affermato Enoksen. “La situazione in Europa, tuttavia, non è stata così imprevedibile per molto tempo”, ha aggiunto.

Per evitare malintesi, l’esercitazione Cold Response è di natura “puramente difensiva”, è stata adeguatamente segnalata e rimarrà a distanza dalla Russia.

Il generale Odlo ha parlato con il vice ammiraglio Alexander Moiseev, comandante della Flotta del Nord, ma la Russia ha rifiutato l’offerta di inviare osservatori.

“Il rafforzamento delle capacità militari della NATO vicino ai confini della Russia non aiuta a rafforzare la sicurezza della regione”, ha affermato l’ambasciata russa a Oslo.

In circostanze simili in passato, Mosca, oltre alle dichiarazioni, ha espresso la sua insoddisfazione per l’interferenza dei segnali GPS o per l’annuncio di test missilistici, vietando così l’accesso ad alcuni spazi marittimi e aerei internazionali.

“L’esercizio ha tutta la rilevanza nel contesto attuale”

L’invasione dell’Ucraina ha sorpreso la maggior parte degli esperti e alcuni ora si chiedono: nella sua nostalgia per la grandezza sovietica, il presidente russo Vladimir Putin potrebbe trasferirsi in altri territori dell’ex URSS, come i paesi baltici?

Cold Response “ci permette di migliorare la nostra formazione, di mostrare la nostra unità, il nostro desiderio di lavorare insieme in ambienti difficili che potrebbero essere ambienti che conosciamo più a est”, ha affermato il generale francese Yvan Gouriou del Corpo di reazione rapida francese. .

“Quindi l’esercizio ha tutta la rilevanza nel contesto attuale”, insiste.

La Francia partecipa con quasi 3.300 soldati: in nome proprio con la portaelicotteri anfibia Diksmuide, che viaggia con truppe ed equipaggiamenti, ma anche in nome della forza di reazione rapida della Nato che quest’anno Parigi sta guidando.

Un’altra parte di questa forza è partita per la Romania nell’ambito del rafforzamento del fianco orientale da parte dell’Alleanza Atlantica. (fonte: AFP)