Max del Papa, chi è? Twitter, Vasco Rossi, blog, Facebook

Max del Papa è una delle voci letterarie italiane più brillanti e conosciute, soprattutto sul web. Infatti, l’autore 58enne non ha mai disdegnato l’uso dei social anche per condividere opinioni personali riguardo la vita, lo sport, la politica. Si tratta di una penna autorevole, molto appassionata del proprio lavoro e profondamente legata alla deontologia del giornalista. Nonostante sia molto legato al giornalismo classico, è riuscito a trovare i propri canali comunicativi con i giovani attraverso l’uso di Twitter e Facebook, dove viene molto seguito dai suoi lettori accaniti.

Ma scopriamo qualcosa in più di questo personaggio intellettuale ed istrionico, diventato presto uno degli autori, editorialisti e giornalisti più talentuosi ed apprezzati della scena italiana.

Max del Papa, chi è? Biografia, carriera, vita privata

Non essendo un vero e proprio VIP, se non attraverso i suoi libri – spesso autopubblicati – questo talento nostrano non ha una biografia molto conosciuta. Della sua vita privata, ad esempio, si sa poco o nulla. Un utilizzo dei social ad hoc, quello di Max del Papa, che li sfrutta per far brillare il proprio talento letterario e non per metter in pubblica piazza i suoi fatti privati.

Di lui, si sa che è nato a Milano nel 1954: ad oggi, dunque, ha 58 anni. Non è dato stabilire il suo preciso giorno di nascita, né dunque il suo segno zodiacale. Ha conseguito una carriera scolastica piuttosto classica, frequentando il Liceo Classico Carducci nella città natale. Per gli studi universitari, invece, si è trasferito a Macerata dove ha deciso di intraprendere la facoltà di Giurisprudenza. Con una educazione del genere alle spalle, risulta quasi naturale per del Papa rivolgersi alle parole e alla scrittura per costruire la sua futura carriera. La sua carriera letteraria, infatti, comincia subito dopo la fine degli studi.

Ha collaborato con riviste di grandissima rilevanza, come Il Resto del Carlino e Il Mucchio, ma ha anche coperto il ruolo di cronista e informatore presso la AGI (Agenzia Giornalistica Italiana). I suoi talenti non finiscono qui: ha lavorato anche in radio, presso la trasmissione Sotterranei Pop, facendo da animatore ogni venerdì sera.

Max del Papa: Twitter, Facebook, blog

Come tutti gli scrittori che si auto pubblicano o auto producono, Max è molto presente sui social a scopi pubblicitari. I suoi account sono infatti molto seguiti dai lettori dei suoi libri, ma anche di coloro che sono semplicemente interessati alle sue opinioni e al suo talento.

Come trovare del Papa sui social? Basta connettersi ai suoi profili ufficiali ai seguenti indirizzi: http://www.facebook.com/MaxDelPapa/ e https://twitter.com/DelpapaMax. Inoltre, l’artista ha lavorato anche per un blog di nome BabySnakes. Di cosa trattava? Di svariati argomenti, così come è nello stile di questo istrionico e versatile autore. Un esempio? Si trovano articoli e pubblicazioni cultura, musica, moda, attualità, ma anche informazione e cronaca.

Ma parliamo di libri: quali sono i più famosi? A suo nome, possiamo trovare: Exile on Main Street (2001, Firenze Libri); Annus Horribilis (2006), Fuori, 20 anni nel giornalismo senza mai farne parte(2010); Misteri Dolorosi, storie di terrorismo nel dopoguerra italiano (2012); Suggestionabili- il grande equivoco della lotta armata, delle ragioni politiche, dell’invocata pacificazione (2013).