Mercato Inter: Lautaro Martinez in partenza destinazione Barcellona? Le ultime a riguardo

L’Inter quest’estate potrebbe perdere seriamente Lautaro Martinez. Il centravanti argentino in questa stagione alla guida di Antonio Conte è esploso e sta sicuramente disputando una super annata.

Nelle ultime ore, tuttavia, il direttore sportivo dei blaugrana, Eric Abidal, ha voluto parlare di mercato ai colleghi di Mundo Deportivo:

loading...

“Di sicuro in estate compreremo un attaccante. Lautaro Martinez? Mi piace, come altri. Ora nel suo ruolo è tra i primi cinque al mondo. Vedremo se i nerazzurri saranno disposti ad intavolare una trattativa, con la giusta pianificazione speriamo di portarlo in Spagna. Lavoreremo per questo”.

Commenti

commenti