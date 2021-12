Messi Pallone d’Oro: i numeri da primato della “Pulce” argentina

Non sono mancate di certo le polemiche dopo la decisione di assegnare il Pallone d’Oro a Lionel Messi, attualmente in forza al PSG. Secondo una grandissima fetta di appassionati di calcio, Robert Lewandowski, centravanti del Bayern Monaco, avrebbe ampiamente meritato il tanto ambito trofeo individuale. I numeri del calciatore polacco sono incredibili, anche considerando i tantissimi trofei vinti nell’annata precedente, stagione nella quale il Pallone d’Oro non è stato assegnato. Messi, al momento della premiazione, ci ha tenuto a sottolineare la stima che nutre nei confronti del giocatore del Bayern Monaco, approfittandone anche per congratularsi con lui. Questo non ha affievolito il malumore di Lewandowski, che nei giorni successivi ha dichiarato di essere rimasto deluso dall’esito della premiazione.

I numeri di Lionel Messi, tuttavia, non sono assolutamente quelli di un giocatore normale. Anche gli esperti, che analizzano i dati, le statistiche e le quote sul mondo del calcio, si aspettavano il trionfo dell’ex Barcellona. La “Pulce”, con la maglia del Barcellona e dell’Argentina, ha ottenuto risultati individuali straordinari. Il settimo Pallone d’Oro, evidentemente, non è stato assegnato alla cieca. Nella sua ultima stagione in maglia blaugrana, in una squadra già entrata nella propria parabola discendente, il fuoriclasse argentino è stato il miglior marcatore della Liga, con 25 gol realizzati a fronte delle 21 firme di Karim Benzema. Nonostante il terzo posto in campionato e l’eliminazione agli ottavi di finale di Champions League contro il PSG, il Barcellona ha comunque conquistato la Copa del Rey, battendo in finale l’Athletic Bilbao.

Con la maglia del PSG non è ancora riuscito ad esprimersi ai suoi massimi livelli, complice anche una condizione fisica non ottimale all’inizio della stagione corrente. In più della metà delle partite disputate quest’anno, Messi è risultato il Man of the Match. Il trionfo più grande, forse quello realmente decisivo per la vittoria del Pallone d’Oro, è stata la Copa America vinta con la nazionale argentina. Per anni ed anni il numero 30 del PSG ha sofferto l’assenza di titoli con la propria nazionale, quest’anno il doloroso tabù è stato finalmente sfatato. Con i suoi gol e con i suoi assist, Messi ha trascinato la sua squadra verso la vittoria finale, maturata contro il Brasile grazie al gol decisivo siglato da Angel Di Maria. Sono splendide le immagini di Lionel Messi in lacrime al fischio finale di quel match, a testimonianza della sofferenza di cui abbiamo parlato prima. La vittoria della Copa America lo ha liberato da un peso enorme, accentuato dal continuo paragone con Diego Armando Maradona. Più volte, tra l’altro, la “Pulce” aveva sfiorato il successo con la nazionale. Tre finali perse in Copa America e una nel Campionato del Mondo del 2014, vinto dalla Germania grazie al gol di Mario Gotze nel secondo tempo supplementare. Ci sono anche da considerare i criteri principali che portano un giocatore alla vittoria del Pallone d’Oro: le prestazioni individuali e di squadra, il talento e la sportività (fair play) del giocatore e la carriera di quest’ultimo. Analizzando tutti e tre i fattori, il Pallone d’Oro a Lionel Messi non sembra essere affatto una follia.