Milano, la folle furia di un 24enne: aggredisce un uomo senza motivo e morde i poliziotti

Prima contro un ragazzo, senza nessun motivo. Poi contro gli agenti che cercavano di fermarlo. Notte di follia quella di domenica per un giovane di 24 anni, italiano e visibilmente ubriaco, che è stato arrestato dopo aver mandato in ospedale un uomo e due poliziotti.

Il suo “spettacolo” è iniziato verso le 2, quando si è scagliato contro un 27enne olandese inrociato in via Tortona dopo una discussione per futili motivi. Quando sul posto è arrivata una Volante, il 24enne è andato su tutte le furie e ha aggredito gli uomini in divisa – uno dei quali è stato anche morso a un braccio – prima di essere bloccato e ammanettato.

loading...

Il ragazzo olandese è finito al Policlinico in codice verde per essere medicato, ma fortunatamente non ha riportato ferite gravi. Al pronto soccorso sono finiti anche i due poliziotti, che hanno riportato otto giorni di prognosi a testa per la colluttazione. La folle notte del 24enne è invece finita in Questura, dove è stato dichiarato in arresto con le accuse di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Commenti

commenti