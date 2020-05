Morso da una vipera nel Pesarese, la figlia lo salva dalla Germania

Un tedesco residente nella zona di Caprazzino, di 78 anni, è stato morso da una vipera ieri pomeriggio vicino alla sua abitazione. L’uomo abita da tempo in un borgo solitario, in un colle in località Montagano, comune di Macerata Feltria, e ieri ha dato l’allarme dopo che una vipera lo aveva morsicato in un dito all’interno della sua proprietà, poco distante dalla casa, mentre stava raccogliendo materiale. L’uomo prima ha chiamato la figlia che abita a Monaco di Baviera, la quale in qualche modo è riuscita a mettersi in contatto con la centrale operativa del 118 di Pesaro.

L’ambulanza di Sassocorvaro con a bordo il dottor Michele Nardella è partita subito ma ha faticato non poco a raggiungere il punto indicato a causa della salita impervia. A un certo punto si è dovuta fermare e ha dovuto chiedere a sua volta l’intervento dei carabinieri di Piandimeleto e dei vigili del fuoco di Macerata Feltria, che però erano già impegnati, motivo per cui sono arrivati i pompieri di Urbino. Due fuoristrada, una dei carabinieri e una dei vigili, hanno quindi recuperato il personale del 118 riuscendo a raggiungere la casa.

L’uomo era sdraiato a terra in giardino. Era frastornato, con la pressione bassa e faticava a spiegarsi anche perché non parlava italiano. E’ riuscito comunque a comunicare a un vigile del fuoco in inglese, dicendosi certo che era stato morso da una vipera, animale che conosce bene perchè abbastanza diffuso da quelle parti. Dopo essere stato medicato è stato trasportato con il fuoristrada dei vigili del fuoco e medico a bordo, in una zona dove l’eliambulanza, nel frattempo allertata, è potuta atterrare. Infine, dopo due ore, è stato trasportato all’ospedale di Pesaro.

