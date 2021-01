News Grande Fratello Vip: per un abbraccio ennesima lite fra Dayane e Rosalinda

News Grande Fratello Vip. Nella casa più spiata d’Italia non mancano i litigi. Di recente, infatti, Dayane e Rosalinda per l’ennesima volta hanno litigato. Le due questa volta se le sono dette di santa ragione per un semplice abbraccio. Quello che la Cannavo’ ha dato a Maria Teresa. Ecco cosa è successo.

Grande Fratello Vip News: ancora una volta Dayane e Rosalinda si scontrano

Andiamo con ordine e capiamo meglio quanto è successo: il leggero suono della sirena dell’Hug Freeze ha subito attivato la corsa all’abbraccio e l’attrice si è gettata con foga sulla showgirl di origini brasiliane, ma vedendo Maria Teresa da sola ha deciso di abbandonarla tuffandosi sull’altra amica la Melo tuttavia non ha gradito il gesto.

Subito è arrivata l’accusa di Dayane che si è infastidita perché si è sentita spinta in malo modo ma Rosalinda non è della stessa opinione e ha abbandonato il tavolo coricandosi nel proprio letto per sbollire i cattivi animi, rivelando alla Ruta, Giulia e Stefania di essere particolarmente irritata.

Maria Teresa afferma che da un paio di giorni Dayane si comporta stranamente ed è per questo che la conforta. “Ho fatto un gesto che un po’ tutti con un pizzico di cuore avrebbero fatto ma non voglio discuterne e non ho minimamente intenzione di fare drammi”, non si divulga troppo Rosalinda e taglia corto sull’argomento.