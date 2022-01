Occhio dominante, cos’è? Significato, come capire qual’è

L’occhio dominante, secondo il gergo medico, è l’occhio con il quale guardiamo un oggetto seguendo il nostro istinto. Ognuno di noi ha la propensione a usare in modo istintivo un occhio, che può essere il destro o il sinistro. Capire quale è il nostro occhio dominante è importante per tutti, non solo per i portatori di lenti o occhiali da vista. E’ un elemento importante per chi pratica sport, per chi si occupa di fotografia, ma anche per capire il funzionamento dei cinque sensi del corpo umano. La vista, l’udito, l’olfatto e il tatto permettono all’uomo di interagire con l’ambiente che abitano e che osservano. Attraverso la vista noi percepiamo qualsiasi stimolo visivo, percepiamo la forma, la distanza e ogni sfumatura di colore intorno ai nostri occhi.

Dominanza e manualità

Il concetto di occhio dominante è simile al concetto di manualità. La manualità è infatti la preferenza individuale per l’uso di una mano, chiamata appunto mano dominante, mentre l’altra è non dominante.

La manualità generalmente è definita prendendo come riferimento la mano con cui si scrive. La maggior parte della popolazione è destrorsa, e questo fa sì che la vita per i mancini è più dura. Esistono casi di bi-manualità, ma è cosa rara, e questo vale anche per l’occhio.

La dominanza dell’occhio non sempre è correlata alla manualità, vale a dire che l’essere destrimani non è necessariamente correlato all’avere l’occhio destro dominante. Tuttavia la probabilità di avere l’occhio destro dominante è superiore quando si è destrimani piuttosto che, mancini. Tutti sanno bene qual’ è la mano dominante, ma pochi sanno riconoscere qual’ è invece l’occhio oppure, per fare un esempio, la gamba o un braccio. Per quanto riguarda alcuni sport, come ad esempio il baseball, il softball o il cricket si effettuano dei test per capire qual’ è la parte dominante del corpo dell’atleta, poiché ognuno tende a mettere avanti un piede, o un braccio anziché l’altro. Questo vale anche per l’occhio, perché, per esempio per vedere la rotazione o la di una palla è necessario che l’occhio dominante comprenda immediatamente tutti questi fattori in un tempo brevissimo. Anche se non sei uno sportivo di professione, per capire la tua dominanza oculare ci sono dei semplici test fai da te per capire qual’ è il tuo occhio preferito.

Individua il tuo occhio dominante