Oroscopo per le mamme – oggi sabato 13 febbraio 2021 – previsioni segno per segno

Dopo una settimana faticosa, finalmente è arrivato il weekend! Volete sapere cosa vi riserverà? Continuate a leggere l’Oroscopo per scoprirlo.

Ricordate di dedicare questo fine settimana all’amore, visto che domenica è San Valentino. Che sia l’amore per il partner, un figlio, un genitore, un amico o semplicemente per voi stessi, il consiglio è quello di vivervi questi due giorni con positività. Rilassatevi e staccate la mente.

Oroscopo mamma Ariete oggi sabato 13 febbraio 2021

Mamma Ariete, ricordati di mettere al primo posto i sentimenti, soprattutto in questo momento della tua vita. A lavoro sei molto produttiva e questo ti fa andare avanti con la giusta carica.

Oroscopo mamma Toro oggi sabato 13 febbraio 2021

Se sei una mamma single, sappi che finalmente incontrerai qualcuno di speciale che ti farà mettere in dubbio tutto. Porta pazienza, vedrai che la fatica a lavoro verrà presto ricompensata.

Oroscopo mamma Gemelli oggi sabato 13 febbraio 2021

Cara mamma, devi tornare a provare emozioni forti, è un po’ che ti mancano. Tranquilla per quanto riguarda il lavoro, Saturno è dalla tua parte e ti aiuterà a risolvere i tuoi problemi.

Oroscopo mamma Cancro oggi sabato 13 febbraio 2021

Per le mamme del Cancro, occhio ai nuovi incontri, saranno fondamentali per voi e vi daranno la carica giusta che stavate aspettando. Da non sottovalutare nemmeno alcune nuove proposte lavorative.

Oroscopo mamma Leone oggi sabato 13 febbraio 2021

Purtroppo, mamma, per te questa sarà una giornata all’insegna del nervosismo, a causa di un piccolo litigio con il vostro partner. A lavoro, cerca di affrontare e risolvere determinate discussioni, prima che sia troppo tardi.

Oroscopo mamma Vergine oggi sabato 13 febbraio 2021

Sei una mamma forte, se hai chiuso una storia da poco, vedrai che troverai la giusta motivazione per andare avanti e ripartire. A lavoro dimostri le tue capacità.

Oroscopo mamma Bilancia oggi sabato 13 febbraio 2021

In amore cerca di metterti in gioco, senza paura! Cara mamma, la situazione in cui ti trovi è più semplice di quanto pensi. A lavoro risolverai questioni lasciate in sospeso del passato.

Oroscopo mamma Scorpione oggi sabato 13 febbraio 2021

Un fine settimana positivo in amore per la mamma nata sotto il segno dello Scorpione. Finalmente puoi lasciarti alle spalle lo stress sul lavoro e avrai la possibilità di recuperare tempo e soldi spesi inutilmente.

Oroscopo mamma Sagittario oggi sabato 13 febbraio 2021

Buone notizie per te mamma, l’amore procede a gonfie vele! Qualche incomprensione, invece, coi colleghi sul luogo di lavoro, ma non disperare. Cerca di capire cosa non va per il verso giusto e affrontalo con decisione.

Oroscopo mamma Capricorno oggi sabato 13 febbraio 2021

Mamma, tieni d’occhio i nuovi incontri della giornata di oggi, potrebbero prendere una piega interessante. Gratificazioni per te in arrivo al lavoro, grazie alla tua perseveranza.

Oroscopo mamma Acquario oggi sabato 13 febbraio 2021

Cara mamma, è arrivato il momento di metterti in gioco, sia in amore che sul lavoro! Non temere per quello che potrebbe succedere, altrimenti non correrai mai il rischio.

Oroscopo mamma Pesci oggi sabato 13 febbraio 2021

Grazie all’influenza della Luna, le storie d’amore per le mamme nate sotto al segno dei Pesci, procedono nella giusta direzione. A lavoro ricordate di continuare a credere nei vostri progetti e andate avanti senza paura.