Oroscopo per le mamme – oggi venerdì 12 febbraio 2021 – previsioni segno per segno

Oroscopo mamma Ariete oggi venerdì 12 febbraio 2021

Se sei una mamma con dei progetti in cantiere, questo è il periodo giusto per investirci del tempo. Sul lavoro nuove sfide ti aspettano, ma mi raccomando fai attenzione alle decisioni che prenderai. Il 2020 non è stato clemente con te e ti ha lasciato qualche debito.

Oroscopo mamma Toro oggi venerdì 12 febbraio 2021

Purtroppo, cara mamma, oggi l’amore non va nel verso giusto. Questo venerdì sarà abbastanza complicato e potrebbe incidere se hai delle difficoltà in qualche rapporto. La pressione a lavoro inizia a farsi sentire, devi gestire tante cose e molte sono le tue responsabilità.

Oroscopo mamma Gemelli oggi venerdì 12 febbraio 2021

Le stelle sono positive per te, mamma, ma ahimè, nonostante questo, in amore le cose non stanno funzionando. Forse è un segnale per te volto a farti cambiare pagina. Belle sorprese in arrivo sul lavoro, investimenti giusti e colpi di genio potrebbero favorire se hai un’attività in proprio.

Oroscopo mamma Cancro oggi venerdì 12 febbraio 2021

Continua a essere positivo l’Oroscopo per la mamma nata sotto al segno del Cancro. Bene i rapporti con glia altri e ci saranno dei nuovi incontri nella giornata del 25. Non metterti contro nessuno a lavoro, sarà più facile essere a tuo agio tra i colleghi, oltre al fatto che sarai più efficiente.

Oroscopo mamma Leone oggi venerdì 12 febbraio 2021

Cara mamma, non sei ancora pronta a fare nuove conoscenze, soprattutto se ti sei separata da poco, la voglia di rimetterti in gioco è poca. Non accelerare i tempi. A lavoro, invece, è tempo di scelte importanti, occhio a come agire per evitare conflitti.

Oroscopo mamma Vergine oggi venerdì 12 febbraio 2021

Per la mamma della Vergine l’amore si prospetta interessante, anche se avrete qualche dubbio nel fine settimana. A lavoro cerca di non portare avanti troppe cose contemporaneamente.

Oroscopo mamma Bilancia oggi venerdì 12 febbraio 2021

Oggi Venere ti è favorevole, mamma, ma stai attenta a esternare polemiche o creare conflitti. Giornata positiva a lavoro, ma cerca di non perderti in discussioni inutili e concentrati solo su quello che ti interessa veramente.

Oroscopo mamma Scorpione oggi venerdì 12 febbraio 2021

Purtroppo, per la mamma dello Scorpione oggi è una giornata no. Fai attenzione nei rapporti con il partner e con i parenti, evitando le discussioni. Poco tranquillità a lavoro, in qualsiasi settore tu ti trovi.

Oroscopo mamma Sagittario oggi venerdì 12 febbraio 2021

Purtroppo, cara mamma, questo fine settimana potrai avere un po’ di problemi nei rapporti con gli altri, cerca di fare attenzione e porta pazienza. Buon periodo invece a lavoro, è il momento giusto per ambire a qualcosa di più. Tieni sotto controllo il weekend.

Oroscopo mamma Capricorno oggi venerdì 12 febbraio 2021

Per te, mamma, le giornate di sabato e domenica saranno positive in amore. Sensazioni strane con chi è nato sotto il segno dei Pesci. Difficoltà a stare tranquilli a lavoro, a prescindere dall’attività che svolgi.

Oroscopo mamma Acquario oggi venerdì 12 febbraio 2021

Mamma, per te è il momento di far cambiare le cose se con il tuo partner vivi da tempo una situazione critica. A lavoro cercate di stare sereni, soprattutto chi da tempo sta sopportando una situazione difficile.

Oroscopo mamma Pesci oggi venerdì 12 febbraio 2021

Con la Luna nel tuo segno, mamma, domenica troverai una bella serenità interiore. Lascia perdere chi vuole farti del male, anche se solo attraverso un ricordo. Tra oggi e domani a lavoro dovrete riflettere bene sul prendere qualche decisione.