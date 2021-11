Ossiuri, come vederli? Esami, cure, rimedi naturali

I vermi ossiuri sono microrganismi parassiti che colonizzano gli esseri viventi, e sopravvivono a loro spese. Aggrediscono animali ed esseri umani, quindi è importante capire come fare a vederli e conoscere cure mediche o rimedi naturali da adottare.

Parassitosi intestinale e ossiuriasi

I vermi intestinali, di forma cilindrica provocano una parassitosi conosciuta come ossiuriasi. Infestando un organo come l’intestino causano spesso disturbi gastro-intestinali, grazie alla loro capacità di diffondersi in condizioni igieniche non perfette.

La trasmissione dei vermi avviene attraverso il percorso feci-mani-bocca, oppure toccando matite, giocattoli, alimenti o terreni contaminati. I vermi nei bambini insorgono spesso dopo aver giocato con la terra e messo in bocca le mani, senza averle lavate.

Le uova degli ossiuri aderiscono alle unghie della persona infetta e si diffondono su superfici e oggetti con cui si entra in contatto. Pur essendo di dimensioni minuscole, tra 5 e 13 millimetri, i vermi bianchi nelle feci sono visibili a occhio nudo, come documentano anche le ossiuri immagini, quindi è facile riscontrarli, anche senza particolari esami, con l’osservazione di vermi nelle feci degli adulti, oppure in presenza di vermi nelle feci bambini.

Parassiti intestinali sintomi, ossiuri sintomi

A livello di vermi intestinali sintomi, l’infestazione di ossiuri negli adulti e nei bambini si accompagna a produzione di gas (meteorismo), feci poco formate o diarrea, incontinenza urinaria, dolori addominali frequenti, tosse secca stizzosa e stato di agitazione con bruxismo notturno (tendenza a digrignare i denti).

L’intenso prurito è un sintomo caratteristico nella zona perianale e, nelle bambine, le larve delle uova deposte possono raggiungere la vagina, annidarsi tra piccole e grandi labbra, provocando grande fastidio, ma anche una secrezione biancastra, la leucorrea.

Esame degli ossiuri

Lo scotch test è un esame che consiste nell’applicare alla cute della zona perianale la parte adesiva di un pezzo di scotch trasparente (la raccolta va eseguita al mattino, prima della toilette). Lo scotch viene poi fatto aderire ad un vetrino portaoggetto ed esaminato al microscopio ottico, per osservare uova e larve di ossiuro. In alternativa, si può fare l’esame delle feci, se non si trova traccia visibile di ossiuri, ma si sospetta che ci siano a causa dei sintomi.

Cura degli ossiuri adulti e ossiuri bambini

Dal punto di vista farmacologico, quando si riscontrano i sintomi dell’infestazione e si osservano ossiuri nelle feci e parassiti nelle feci, si usa una singola compressa di Mebendazolo che è una medicina specifica, utilizzata nella terapia della parassitosi intestinale.

Il trattamento deve essere ripetuto con un’altra pastiglia dopo una settimana e, se l’infezione persiste, si somministra di nuovo il farmaco dopo 3 settimane, per evitare il problema degli ossiuri trascurati, che provocano complicazioni.

Ossiuri rimedi naturali

In caso di vermi bambini, i piccoli soffrono più degli adulti del fastidioso prurito anale e molti consigliano i rimedi della nonna, compreso il trattamento ossiuri aglio nell’ano. La letteratura scientifica, però lo sconsiglia.

Numerosi pediatri precisano infatti che aglio, semi di zucca, buccia di limone, mallo delle noci, cannella e chiodi di garofano non risolvono il problema degli ossiuri, ma contribuiscono addirittura alla diffusione dei parassiti, perché non hanno efficaci proprietà vermifughe.

I consigli per la prevenzione del parassita delle feci e dei vermi nelle feci dei bambini

Il parassita comunemente chiamato ossiuro è l’enterobius vermicularis, cioè un vermetto di colore bianco, che si trova abitualmente nel tratto compreso tra il colon e l’ano. I vermi bambini possono aggredire anche gli adulti che condividono gli asciugamani, toccano le lenzuola con mani infette e utilizzano ovviamente gli stessi sanitari. Quindi bisogna osservare a scopo preventivo sei regole:

Lavare le mani prima di mangiare o maneggiare il cibo

Tenere le unghie corte e pulite

Lavare biancheria intima, lenzuola, pigiami, asciugamani e copridivani ad alte temperature, che gli ossiuri non sopportano, e separatamente dagli altri indumenti

e separatamente dagli altri indumenti Lavare con cura servizi igienici, sanitari, stoviglie, giocattoli, banchi e tavoli da cucina

In caso d’infestazione, il bambino deve indossare mutandine e pigiami attillati per evitare il grattamento della zona anale e vulvo-vaginale

L’intenso prurito si attenua con una pomata a base di blando anestetico.

La dieta per vermi feci

I nutrizionisti raccomandano di non consumare zuccheri e amidi ricchi di glucosio, che è il nutriente più importante per gli ossiuri e altri parassiti intestinali. Bisogna inoltre fare a meno per qualche settimana di tutti i cibi troppo ricchi di proteine animali, come la carne e il pesce crudi.

Meglio ridurre a un massimo di tre pasti alla settimana a base di alimenti come latticini, uova, pollo, salumi e insaccati, perché creano putrefazione nell’intestino, alimentando l’azione degli ossiuri. Spazio invece a cibi ricchi di probiotici, come lo yogurt, che stimolano la flora batterica del tratto intestinale, creando un ambiente sgradito agli ossiuri.

Ossiuri in gravidanza

Riguardo gli ossiuri in gravidanza e durante l’allattamento, si consiglia di assumere un farmaco a base di Pirantel-pamoato, tipo Combantrin, che è preferibile perché l’intestino lo assorbe poco e il fegato lo smaltisce più facilmente.

Accurata igiene intima per contrastare il prurito, pulizia domestica e dieta leggera sono i punti di forza. Spesso si consiglia di mangiare aglio, cipolle, carote e polline per favorire la flora intestinale, oltre al cocco, che ha proprietà batteriche e antivirali. Tuttavia, è meglio chiedere consiglio al medico di famiglia o al ginecologo per gestire con efficacia la dieta durante la gravidanza, se ci sono gli ossiuri.