Otomicosi, cos’è? Cause, sintomi, terapie, rimedi naturali, pericoli

Infezione orecchio: Otomicosi sintomi

L’otomicosi è un’infezione fungina dell’orecchio. È più comune nelle regioni più calde del mondo. Il malato ha prurito, desquamazione, scarico e un cattivo odore dall’orecchio. La condizione tende ad essere sub-acuta o cronica. È superficiale e colpisce l’orecchio esterno. Quest’area consiste nel canale uditivo e nella parte esterna dell’orecchio che si può vedere. L’aspergillo è uno degli insetti più comuni che causano questa condizione. Il fungo di solito attacca la pelle che è già stata danneggiata. Questo potrebbe essere dovuto a un’infezione batterica o a un trauma come un graffio o un’abrasione. Anche un eccesso di cera può portare al problema.

L’otite esterna è il nome medico dell’infezione dell’orecchio esterno. È comune e nella sua forma acuta colpisce quattro persone su mille all’anno. La forma cronica sarà sofferta dal 3% al 5% della popolazione. In forma acuta la condizione è causata da batteri nel 90% dei casi e da funghi nel 10%. È spesso associata a un’eccessiva umidità dell’aria o a un trauma localizzato.

Otomicosi terapia

L’otomicosi è più comune nei paesi dove il clima è caldo e umido. Questo è particolarmente vero nella stagione delle piogge. Colpisce più spesso le persone con un reddito familiare più basso e una scarsa igiene personale. È anche più frequente tra i 10 e i 30 anni. Coloro che lavorano in ambienti ammuffiti e polverosi sono certamente più a rischio. Anche i bambini denutriti hanno maggiori probabilità di essere colpiti.

I fattori locali coinvolti nell'infezione cronica sono l'uso di steroidi e gocce auricolari. Anche il nuoto e l'infezione fungina in altre parti del corpo possono causare la condizione a lungo termine.

Otomicosi farmaci e otomicosi cura

Il danno cutaneo localizzato causato dall’otite esterna batterica può essere significativo. Anche le cavità causate da operazioni possono portare al problema. Anche l’intasamento del canale uditivo è un fattore di rischio. Lo scarico continuo dall’orecchio dopo il trattamento con gocce antibiotiche può essere un segno della condizione. I medici devono esserne consapevoli. L’antibiotico ofloxacina è molto buono per trattare l’infezione batterica. Purtroppo sembra aumentare il numero di casi di otomicosi. Recentemente c’è stato un aumento del numero di casi di questa condizione e questo è stato attribuito all’uso esteso di agenti batterici.

Se uno qualsiasi dei disturbi o problemi menzionati in questo post può interessarvi, allora dovreste consultare un medico. Per favore non usate questo articolo come sostituto di una valutazione medica.

L’otomicosi è un’infezione fungina del canale uditivo esterno che può coinvolgere l’orecchio medio in caso di perforazione della membrana timpanica e si estende anche al padiglione auricolare. I funghi causano il 7-15% delle otiti esterne. La diagnosi di otomicosi è spesso basata interamente sulla clinica non specifica segni e sintomi. Una moltitudine di farmaci antifungini sono disponibili. Alcuni sono ototossici negli animali, alcuni sono dimostrati sicuri, ma l’ototossicità di molti farmaci rimane sconosciuta. Lo scopo di questo studio è stato quello di descrivere come l’otomicosi è stata diagnosticata e trattata da consulenti privati di orecchio, naso e gola (ENT) in Danimarca e indagare se lo stato immunitario del paziente e la presenza di una perforazione della membrana timpanica timpanica hanno influenzato la modalità di trattamento scelta.