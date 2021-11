Paura degli aghi, come si chiama? Rimedi, sintomi, termine specifico

Fobia degli aghi

La belonefobia (dal greco βελόνη, «ago») o tripanofobia (dal greco τρύπανον, «trapano») è un tipo di fobia, consistente nella paura nei confronti di aghi – chiamata in questo caso specifico aicmofobia (dal greco αἰχμή, «punta di lancia o di freccia») –, spilli, siringhe, coltelli, seghe, pezzi di vetro, ecc. ovvero qualsiasi tipo di oggetto che possa provocare sanguinamento (è associata quindi anche all’emofobia). I sintomi variano dal semplice sudore sino allo svenimento alla vista di aghi o altri oggetti acuminati. Si tratta di una patologia molto diffusa: si calcola infatti che ne soffra, in misura anche minima, circa il 10% della popolazione mondiale.

Paura morbosa del sangue: fobia del sangue

L’emofobia è la paura del sangue. Alla vista di perdite ematiche provenienti dal proprio corpo o da quello altrui, i soggetti emofobici manifestano un alto grado di ansia, profonda repulsione e sintomi fisici. Gli studi effettuati recentemente hanno rintracciato alcune possibili cause dell’emofobia: spesso la causa risiede in traumi infantili o adolescenziali; inoltre è stata scoperta una componente genetica per spiegare la formazione della fobia. L’emofobia è inoltre riscontrabile in pazienti che presentano un quadro di repressione dell’aggressività.

Una paura lieve nei confronti del sangue è diffusa già nei bambini e complessivamente circa il 30% della popolazione (di qualunque fascia di età) evidenzia questa fobia. Ancora ai nostri tempi le donne mostrano di patire in misura maggiore di questa fobia rispetto agli uomini

I sintomi che colpiscono i malati di emofobia sono tipicamente raggruppabili in due distinte fasi: nella prima si manifestano le palpitazioni, con un incremento del battito cardiaco e parallelamente si verifica un innalzamento della pressione arteriosa; la seconda fase si può sviluppare se la vista del sangue perdura nel tempo ed è caratterizzata da nausea, pallore, sudorazione e svenimento. Nel caso dell’emofobia, lo svenimento è una sincope vasovagale, ed è la conseguenza di uno scarso afflusso di sangue al cervello, provocato dalla paura del sangue.

Paura delle punture: fobia aghi

La belonefobia è la paura intensa o morbosa nei confronti di aghi, spilli, siringhe o altri oggetti acuminati e taglienti. Come altre fobie, le cause non sono sempre facilmente identificabili. In un certo senso, la belonefobia può essere interpretata come una reazione ad una situazione sgradevole, di emergenza e/o di pericolo, nonostante gli stimoli siano innocui. Per il belonefobico, questi possono avere caratteri simili a minacce effettivamente dannose: gli oggetti acuminati possono essere associati all’idea di ferirsi o di sanguinare. I sintomi e la gravità variano da persona a persona, ma, in generale, la belonefobia si manifesta con disagio, repulsione o senso di angoscia nei confronti di oggetti e strumenti acuminati, come aghi, siringhe, coltelli e spille. Questo disturbo può generare stati d’ansia e, nei casi estremi, attacchi di panico.