Petunie: storia, origini e significato

La petunia è una pianta originaria del Brasile, dove cresce in maniera spontanea nelle foreste, ed appartiene alla famiglia delle solanaceae.

La sua altezza può arrivare a un massimo di 60 cm circa e il suo fusto assume una forma strisciante, anziché in altezza come la maggior parte delle altre piante; motivo per la quale, con la crescita, ha un aspetto cespuglioso. La petunia presenta foglie di colore verde che sono ricoperte da una peluria molto sottile.

La petunia sboccia da un periodo che va da metà aprile ai primi freddi invernali e il loro diametro può raggiungere fino ai 10 cm. Il loro colore può variare attraverso molte sfumature e colori, ne esistono infatti degli esemplari rosa, bianchi, blu, viola e non solo.

Storia e simbologia

Petunia deriva dal termine pety (della lingua del popolo Guaranì) che deriva dal brasiliano petun. Con questo termine, nel passato, veniva indicata la pianta del tabacco, infatti entrambe le piante appartengono alla stessa famiglia.

L’arrivo in Europa è dovuta a un gruppo di botanici francesi che nel 1823, recatisi in Brasile, la scoprirono e ne portarono i primi esemplari a Parigi. Immediatamente dopo la pianta iniziò a diffondersi anche in Portogallo e, nel 1831, addirittura a Glasgow. Gli esemplari bianchi arrivarono in Germania e, da quel momento, i botanici si impegnarono a a renderla resistente e adatta a resistere alle temperature assai diverse dell’Europa e a crearne degli esemplari molto colorati.

La petunia compare tra le piante coltivate nei Giardini di Maria, giardini che venivano creati attorno ai monasteri e ai conventi per produrre le decorazioni floreali che servivano per decorare l’altare della Madonna. Questi giardini, inoltre, avevano anche la funzione di essere dei luoghi di preghiera e di meditazione nella contemplazione della bellezza di alcune meraviglie che la natura offriva all’uomo.

La petunia viene scelta come fiore adatto a questa coltivazione ai fini religiosi perché a lei vengono attribuite delle credenze cristiane. La petunia, infatti, era il simbolo, secondo i cristiani, delle lodi alla Madonna.

In quello che invece è il linguaggio dei fiori e delle piante, la petunia è ritenuta il simbolo dell’amore che non si può nascondere. Questo per via dell’alto numero di fiori che riesce a produrre. Significato differente quello che le viene attribuito in Inghilterra dove, invece, sta a simboleggiare addirittura il rancore e la collera per via del fatto che fiorisce all’improvviso e si ricopre da subito di tantissimi fiori di colori molto appariscenti.

Alcune curiosità sulle petunie

Una delle curiosità sulle petunie è quella che riguarda la località di Dixon nello Stato dell’Illinois. Infatti nelle strade principali di questa località fioriscono, da maggio fino a giugno, una grandissima quantità di petunie di colore rosa.

Negli anni ’50 a causa dei lavori di realizzazione della vicina autostrada, si ammalarono tutti gli olmi che erano presenti per abbellire le strade cittadine che, nell’arco di poco tempo, sparirono uno ad uno. Fu in quel momento che il Dixon Garden Club, tra il 1960 e il 1962, decise di risolvere la situazione piantando più di diecimila petunie lungo i margini di tutte le arterie cittadine.