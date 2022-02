Punti patente: ecco come sapere il saldo

Da qualche anno, in modo simile a quano accade con le tessere del supermercato, controllare il saldo punti patente è fondamentale. Almeno per quegli automobilisti cui è capitato di essere un po’ indisciplinati.

Ma come è possibile capire quanti punti sulla patente sono stati scalati? Scoprire quanti punti ho sulla patente è basilare; basti sapere, come si legge su studiocataldi.it, che se si perdono 5 punti della patente in due diverse occasioni nell’arco di un anno, scatta il ritiro del documento. Ecco come sapere punti patente che si hanno.

Il saldo sul sito

Il Portale dell’automobilista è un sito gratuito realizzato con il patrocinio del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti. Spendendo pochi minuti per registrarsi (scegliendo tra ‘registrazione cittadino’ o ‘registrazione impresa’ in base alla tipologia di utente) si avrà accesso a tutta una serie di servizi; tra questi i quello della verifica punti patente.

Basta seguire la procedura, completando la registrazione attraverso il link inviato dal sito all’indirizzo mail indicato e poi effettuare il login. Sulla pagina del proprio profilo potrete controllare punti patente. Inoltre ci sono altre informazioni che potete trovare; per esempio quali effrazioni prevedono la decurtazione punti patente e anche quali sanzioni pecunarie sono previste.

Controllo patente web, c’è anche l’app

Se preferite avere sempre a portata di mano un metodo per il controllo punti patente, potete scaricare la App iPatente, su smartphone o tablet. Realizzata dal Dipartimento Trasporti del Mit, consente a chiunque di accedere ai medesimi servizi de Il Portale dell’Automobilista in modo gratuito. È sufficiente scaricare l’applicazione per poter usufruire di una vasta gamma di servizi, dalla verifica della copertura assicurativa alla ricerca dei centri revisione e degli uffici motorizzazione alla scadenza del vostro documento. Oltre naturalmente al calcolo punti patente. L’app, disponibile per Android e iOS, è scaricabile dall’apposita pagina sul portale dell’automobilista oppure su Google Play e AppleStore.

Tramite telefono

Per chi non ha molta dimestichezza con la tecnologia, o in caso di malfunzionamento del Portale dell’automobilista, c’è una terza soluzione per verificare il numero punti patente: una semplice telefonata gratuita.

Infatti è attivo il numero verde patente 848.782.782. Una volta composto il numero verde punti patente comunicate alla voce preregistrata i dati richiesti (tra cui la propria data di nascita e il numero patente), utilizzando la tastiera del telefono. Il servizio è attivo 7 giorni su 7 ed ha il costo di una chiamata urbana.

Se invece dovete rinnovare il vostro documento di guia, il numero verde cui chiedere le informazioni necessarie è 800.232323.

Patente punti, da quando esiste

L’introduzione della patente a punti in Italia porta la data del 30 giugno 2003. Il massimo punti patente con cui ogni automobilista parte è 20; in base alle infrazioni gravi che si commettono si perdono dei punti, che dopo alcuni mesi vengono automaticamente ripristinati. Il minimo numero per punti patente che si possono avere è 1; attenzione perché se si scende a 0, scatta la sospensione a tempo indeterminato.

A perdere i punti è colui che si trova al volante; se non è identificabile (per esempio multa tramite autovelox) è il titolare dell’auto a verder scendere il proprio saldo. Quest’ultimo ha 60 giorni di tempo per consegnare la documentazione alle Forze dell’Ordine che dimostrino che c’era qualcun altro alla guida.

Non allarmatevi però, non tutto è perduto: il recupero punti patente è possibile, e sul sito del Ministero troverete tutte le informazioni del caso. La cosa più grave è commettere più effrazioni in un arco di tempo relativamente breve. Se invece in due anni non commettete alcuna infrazione che comporti una decurtazione, il punteggio tornerà in automatico al massimo, ovvero 20. Non c’è quindi neppure bisogno di chiedere il reintegro. Basta, in fondo, comportarsi con la dovuta attenzione alla guida.

Le sanzioni più gravi

Vi costano 10 punti del vostro saldo infrazioni al codice della strada quali: superare limite di velocità di oltre 60 km all’ora; circolare contromano in curva o su strade a doppia carreggiata; sorpasso in situazioni pericolose o di veicoli fermi a semafori o passaggi a livello; trasporto di materiale pericoloso senza la dovuta autorizzazione.

Particolare attenzione devono porre i camionisti o chi guida per lavoro; perdono 10 punti se non rispettano il limite giornaliero al volante e il minimo di tempo di riposo stabilito per legge.