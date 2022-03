Putin e Scholz parlano di corridoi umanitari e di “sforzi diplomatici”, anche se in alcune località le evacuazioni sono bloccate

Il presidente russo Vladimir Putin e il cancelliere tedesco Olaf Scholz mercoledì hanno parlato di “sforzi diplomatici” per il conflitto in Ucraina e corridoi umanitari per l’evacuazione dei civili, secondo il Cremlino, scrive AFP.

Vladimir Putin e Olaf ScholzFoto: Mikhail Klimentyev / AFP / Profimedia

In una conversazione telefonica, lunedì i due leader hanno discusso “gli sforzi politici e diplomatici, in particolare l’esito del terzo round di negoziati” tra funzionari russi e ucraini, secondo una dichiarazione del Cremlino.

I due leader “hanno anche prestato molta attenzione all’aspetto umanitario della situazione in Ucraina” e Putin “ha fornito informazioni sulle misure adottate per allestire corridoi umanitari per evacuare i civili dalle zone di combattimento”, secondo la stessa fonte.

I due leader hanno deciso di “continuare i contatti a vari livelli”, ha aggiunto il Cremlino.

Con lo scoppio di aspri combattimenti in Ucraina, Mosca e Kiev mercoledì hanno concordato un cessate il fuoco per consentire la creazione di corridoi umanitari intorno alle aree gravemente colpite.

Tuttavia, le evacuazioni non sono state possibili in tutte le località. A Bucha così come a Kharkiv, le persone non potevano essere evacuate.

L’evacuazione dei civili è attualmente possibile a Sumy ed Enerhodar, ma non a Kharkiv, secondo quanto riferito da Reuters un consigliere del ministro dell’Interno ucraino.

Secondo il Consiglio locale, i russi hanno interrotto le evacuazioni da Bucha, mentre a Irpin l’evacuazione è in pieno svolgimento.

⚡️ Consiglio comunale: la Russia interrompe l’evacuazione da Bucha. Secondo le autorità locali, le forze russe hanno bloccato il passaggio di 50 autobus vicino a Kiev. In precedenza, il sindaco della vicina Irpin ha affermato che l’evacuazione dalla sua città è in corso. – L’Indipendente di Kiev (@KyivIndependent) 9 marzo 2022

Inoltre, giovedì sono previsti colloqui ad Antalya, in Turchia, tra il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov e il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba, con l’omologo turco Mevlüt Cavusoglu come mediatore.

Questo incontro è il primo del suo genere dall’inizio del conflitto del 24 febbraio.