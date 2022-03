Putin ha accusato Kiev di non aver evacuato i civili da Mariupol e Volnovaha

Il presidente russo Vladimir Putin ha accusato le autorità ucraine di non aver evacuato i civili da Mariupol e Volnovaha, riporta L’Equipe, citato da News.ro.

Vladimir PutinFoto: Cremlino.ru

In un colloquio telefonico con il presidente francese Emmanuel Macron, Putin “ha richiamato l’attenzione sul fatto che Kiev continua a non rispettare gli accordi sulle questioni umanitarie” e ha aggiunto che “i nazionalisti ucraini hanno di fatto impedito” le evacuazioni di sabato, informa il Cremlino.

Sabato, quando doveva essere attivato un corridoio umanitario per le evacuazioni, ciò non è potuto accadere, poiché l’armistizio non è stato rispettato. I civili non hanno potuto essere evacuati da Mariupol domenica, poiché il convoglio di civili non poteva lasciare la città, secondo un alto funzionario della regione di Donetsk, Pavlo Kirilenko.

“I russi hanno cominciato a riorganizzarsi ea bombardare la città. È estremamente pericoloso evacuare le persone in tali condizioni”, ha spiegato.

