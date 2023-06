Putin piange la morte di Berlusconi: “Un vero amico”.

Vladimir Putin ha definito Silvio Berlusconi un “vero amico” e uno “straordinario statista” in un tributo all’ex primo ministro italiano, morto lunedì all’età di 86 anni, come riportano Reuters e AFP.



Per me Silvio era un uomo caro e un vero amico. Ho sempre ammirato sinceramente la sua saggezza, la sua capacità di prendere decisioni equilibrate e intelligenti anche nelle situazioni più difficili”, ha dichiarato Vladimir Putin in un messaggio di condoglianze al primo ministro italiano Sergio Mattarella. Nello stesso messaggio, il leader del Cremlino ha elogiato l'”incredibile vitalità”, l'”ottimismo” e il “senso dell’umorismo” di Berlusconi e ha deplorato la sua “perdita irreparabile”.

L’ex primo ministro italiano e controverso miliardario Silvio Berlusconi, morto lunedì dopo aver combattuto una serie di problemi di salute negli ultimi anni, era un alleato scomodo del capo del governo di estrema destra Giorgia Meloni, che ha ripetutamente messo in imbarazzo con le sue dichiarazioni russofile dopo l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia.

Amico personale di Vladimir Putin, che ha accolto nella sua mega-villa in Sardegna, Berlusconi ha ripetutamente incolpato Kiev per il conflitto, osserva Agerpres.

Nel 2002, Berlusconi ha appoggiato l’integrazione della Russia nell’UE e nel 2005 ha rilanciato l’idea, affermando che “non è un sogno lontano e credo che un giorno accadrà”.

Dopo l’annessione forzata della Crimea da parte della Russia nel 2014, Berlusconi si è opposto alle sanzioni imposte dalla NATO e dall’UE definendole un “approccio ridicolo e irresponsabile”, dato che la Federazione Russa “può solo proteggere gli ucraini di origine russa che considera come fratelli”.

Tuttavia, nel 2022, Berlusconi ha condannato l’invasione dell’Ucraina e si è detto profondamente deluso dalle azioni di Vladimir Putin. Tuttavia, ha aggiunto che Putin voleva solo sostituire il regime di Zelensky con “persone perbene” attraverso una “operazione militare speciale”.

Nell’ottobre 2022, una registrazione audio trapelata alla stampa mostrava Berlusoni esprimere il suo disappunto per il sostegno militare dell’Italia all’Ucraina e incolpare Volodymyr Zelensky per l’invasione russa dell’Ucraina.

In occasione dell’ultimo compleanno del Cavaliere, Putin gli ha inviato “20 bottiglie di vodka e una lettera molto frondosa”, ha annunciato l’ex premier. In risposta, gli ho inviato una bottiglia di Lambrusco e una lettera molto carina”. Berlusconi, secondo quanto riportato da News.ro, “ha detto che ero il primo dei suoi cinque veri amici”.

