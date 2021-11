Quali sono le squadre favorite per vincere in Italia e in Europa

Seguire il calcio in tempo reale è d’obbligo per tutti gli appassionati, in questa fase dei campionati e delle competizioni europee i dati statistici sono in fermento ed è fondamentale rimanere aggiornati su tutti i match che vengono disputati.

Parlare di squadre favorite potrebbe sembrare un azzardo, sia le fasi di campionato che di Champions sono ancora all’inizio, ma già iniziano a delinearsi le griglie di partenza che saranno il filo conduttore delle competizioni.

I Diavoli rossoneri tentano la scalata in Serie A ma toppano in Champions

La squadra di Pioli ha un organico esperto e poteva tentare un triplete che sarebbe stato epico, invece arrivano beffardi gli infortuni da inizio campionato: Ibra, Theo Hernandez, Rebic, Giroud, Kessie e altri. Ogni titolare o pedina fondamentale per la tattica in campo ha partecipato a una sorta di turnover degli infortuni. Nonostante ciò, se il cammino in Champions League sembra essere ormai compromesso, in campionato i Diavoli viaggiano a ritmo sostenuto, segno che possono essere fra i favoriti per la lotta scudetto.

La Juventus di Allegri a corto muso anche nelle lunghe distanze

Allegri è un appassionato di ippica, sport che richiede una grandissima preparazione teorica e che, molto probabilmente, è il segreto del suo successo. Il livornese parte male in campionato, come già era accaduto qualche anno fa, perde con il Napoli ma poi inizia una risalita pazzesca. Se questa prima parte di campionato è stata a dir poco altalenante, “ribaltesca” e grottesca, in Champions i bianconeri volano verso il primo posto nel girone e la qualificazione sicura agli ottavi.

Ci sono ottimi presupposti per includere la Juventus fra le grandi pretendenti al trono d’Europa (PSG, Bayern Monaco, Manchester City e Liverpool) e se le vittorie a corto muso consentiranno di raggiungere velocemente lunghe distanze è possibile anche avverare tre sogni contemporaneamente.

Il Napoli targato Spalletti: partenopei devastanti nelle prime 8 gare di Serie A

Per quanto riguarda la questione scudetto, il Napoli è la squadra più in forma per portare a casa il Tricolore, i dati e le statistiche la dicono lunga: 24 punti in 8 gare. Il pericolo è che il sogno potrebbe trasformarsi in incubo o meglio, in delusione, come già è accaduto negli anni passati. Non solo gli Azzurri tendono ad appiattirsi dopo Natale ma pare che questa sia una caratteristica anche delle squadre di Spalletti. Se così fosse, sarebbe soltanto l’ennesima falsa partenze degli ultimi anni per i Partenopei ma il fattore Osihmen potrebbe rappresentare un valido incentivo ad arrivare fino in fondo, perché quest’anno la squadra sembra essere molto più matura rispetto ai campionati scorsi.

Le altre squadre favorite per la Champions

Come già accennato, è il PSG a essere la squadra favorita in assoluto per la vittoria Champions, la rosa interstellare con Messi come valore aggiunto, sono ragioni più che valide per riuscire a portare il trofeo in Francia.

Da non sottovalutare è il Bayern Monaco, che sta avanzando con una media reti spaventosa e sembra che anche quest’anno voglia rifilare 8 reti a una grande squadra europea.