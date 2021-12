Quando esce 365 giorni 2? Data uscita ufficiale, anticipazioni, cast

Non si ha ancora una data ufficiale sull’uscita della seconda pellicola di 365 giorni, un film a sfondo erotico del 2020, adattamento del romanzo omonimo di Blanka Lipinska. La prima trasposizione cinematografica è risultata un successo su Netflix, tanto che i fan hanno pensato subito ad un sequel, dato che la scrittrice Blanka Lipinska ha scritto una trilogia. Detto fatto ecco il secondo film, basato verosimilmente sul secondo romanzo.

Il successo del primo film

La pellicola ha attirato l’attenzione del pubblico poichè presentava delle scene romantiche e hot, tanto da essere paragonata a “Cinquanta sfumature di grigio“, altro successo planetario. I protagonisti del film sono Laura, interpretata da Anna Maria Sieklucka, una giovane donna polacca che subisce uno dei mali peggiori: essere rapita da un mafioso italiano, Massimo, ruolo interpretato da Michele Morrone. Massimo, uomo astuto, cerca di farla innamorare di lui proponendole una convivenza che duri 365 giorni l’anno. Tutto questo comporta anche il fatto che i due debbano vivere insieme per il resto dei loro giorni. Il finale del primo film lascia molti punti interrogativi. Laura e Massimo si innamorano e, ad un certo punto, la donna rimane incinta e decide, così, di sposare Massimo. Tutto sembra protendere ad un lieto fine, ma ecco che, sul più bello, subentra un piano mafioso, scoperto dall’amico e socio di Massimo, con il quale si vuole fare fuori Laura. Purtroppo il piano malefico non viene scoperto in tempo e il finale risulta essere tragico e misterioso allo stesso tempo: Laura e la sua amica Olga vengono portate via in macchina.

I fan sono rimasti, alla fine del primo film, con un grande punto interrogativo: Laura sarà viva o morta?

Trama di 365 giorni 2

La trama della seconda pellicola, che si basa sul secondo romanzo della scrittrice polacca dal titolo Ten dzien, riprende da dove ci aveva lasciati il primo capitolo, ovvero dalla sparizione di Laura. Non si sa se la protagonista è viva, morta, o se sia stata rapita. Massimo, l’uomo del quale è perdutamente innamorato, farà di tutto pur di salvarla. Ci riuscirà? Per scoprirlo occorre aspettare il 2022.

Il cast

Oltre a Anna-Maria Sieklucka e Michele Morrone ci sono altri intepreti nei film. Ecco l’elenco: Otar Saralidze interpreta il ruolo di Domenico, Magdalena Lamparska quello di Olga, Bronislaw Wroclawski è stato ingaggio per interpretare il ruolo di Mario, mentre Gianni Parisi quello di Massimo. Mateusz Lasowski è nel cast nel ruolo di Martin, Tomasz Stockinger in quello di Tomasz Biel, il padre della protagonista Laura. La madre di Laura è, invece, affidata a Grazyna Szapolowska. Infine, il ruolo di Anna è di Natasza Urbanska.

Il film è stato girato in diverse parti del mondo. La location principale è la nazione polacca. Gli attori hanno toccato diverse città, tra le quali Varsavia, Cracovia e Niepolomice. Ma molte scene hanno toccato il notro paese. Alcune sono state girate a Carovigno, Sanremo, Ostuni, Salice Salentino, Roma, Siracusa, Polignano a Mare e Catania. Altre hanno toccato anche la città di Napoli.