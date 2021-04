Quando esce After 3? Trama, cast, trailer, anticipazioni

Presto al cinema il terzo capitolo di After

Il terzo film di After, ispirato alla serie di romanzi omonimi di Anna Todd, arriverà presto al cinema. Nonostante l’emergenza sanitaria, infatti, la produzione ha deciso di aspettare che la situazione si stabilizzi, per far arrivare in sala la pellicola, piuttosto che trasmetterla direttamente in streaming.

Per adesso, comunque, nessuna data è stata annunciata, anche se ne è stato confermato il rilascio entro il 2021. Nel frattempo, per i fan accaniti della storia, ecco un primo trailer che anticipa il terza capitolo del lungometraggio.

After – Trama

Tessa Young è una giovane studentessa diciannovenne, pronta a intraprendere una nuova avventura all’Università che ha sempre sognato: la Washington Central University. Qui, farà amicizia con la sua compagna di stanza Steph e Landon Gibson, un ragazzo che frequenta il suo stesso corso.

Tutto però cambierà non appena la ragazza si imbatte in un ragazzo, Hardin Scott, amico di Steph, invitandola a venire ad una festa con le sue amiche, a cui Tessa rifiuta. Eppure, non sa che Hardin cambierà per sempre la sua vita.

After 2: dove eravamo rimasti?

Un mese dopo le vicende narrate nel primo film, Hardin è disperato e cerca in tutti i modi possibili di ricontattare Tessa, che intanto ha cominciato a lavorare come stagista nella prestigiosa casa editrice Vance, dove incontra uno dei suoi colleghi, Trevor, col quale instaura subito confidenza e in seguito, fa anche amicizia con Kimberly, compagna di Christian Vance.

Quella sera, Tessa partecipa ad una festa in discoteca dell’azienda Vance con Trevor, Kimberly e Christian e durante i festeggiamenti, finisce per ubriacarsi e telefona a Hardin, che si allarma, correndo a cercarla. Trevor aiuta Tessa e i due finiscono in una camera dell’albergo e la ragazza accidentalmente macchia di vino la camicia di Trevor, costretto a cambiarsi in bagno dove viene proprio sorpreso da Hardin, che cade in preda alla gelosia credendo che tra i due ci sia qualcosa.

After – Cast

Nel cast di After ci sono: Josephine Langford (Tessa Young), Hero Fiennes Tiffin (Hardin Scott), Khadijha Red Thunder (Steph Jones), Selma Blair (Carol Young), Dylan Arnold (Noah Porter), Shane Paul McGhie (Landon Gibson), Samuel Larsen (Zed Evans), Inanna Sarkis (Molly Samuels), Swen Temmel (Jace), Pia Mia (Tristan), Meadow Williams (Prof. Soto), Peter Gallagher (Ken Scott) e Jennifer Beals (Karen Gibson).