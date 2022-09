Quando esce Avatar 2? Uscita 3D, trama, cast

Gli amanti del cinema e della fantascienza possono sgranare gli occhi: il 14 dicembre 2022 esce nelle sale italiane Avatar 2, il sequel del film di James Cameron, campion record di incassi. A 12 anni dall’uscita della prima pellicola, il regista torna alla ribalta, con una trama tutta da scoprire. Avatar 2 verrà mandato in onda sui maxischermi durante tutto il mese di dicembre, un bellissimo regalo natalizio per i fan.

Ricordiamo che il primo film ha mantenuto “il trono” di campione record di incassi per moltissimo tempo. Dopo poco è stato battuto dal film Marvel Avengers: Endgame, ma dopo la pandemia ha di nuovo riconquistato il suo ruolo nelle sale cinesi (dove pare abbia incassato milioni di dollari).

La trama di Avatar 2

Lungi dal voler spoilerare il contenuto della pellicola, i più curiosi saranno sicuramente intenzionati a capire cosa aspettarsi dal secondo film. La trama si sviluppa circa un decennio dopo la prima storia. Protagonista sarà il pianeta Pandora e Jake e Neytiri Sully con i propri figli. Saranno coinvolti in avventure, spiacevoli disguidi, dovranno allontanarsi dalla loro casa nella speranza di salvarsi. Non mancheranno le battaglie per la sopravvivenza e tragedie che cambieranno del tutto la propria esistenza.

Curiosità

Non sono molti i particolari svelati dal regista sul secondo film. La suspense resta alta e i fan di Avatar dovranno andare al cinema se vogliono scoprire l’evoluzione dei loro personaggi preferiti.

Durante qualche intervista Cameron ha specificato che il film ha subito qualche ritardo di uscita a causa dell’alta tecnologia a cui doversi affidare per rendere gli effetti ancora più speciali. Senza contare che l’emergenza pandemica ha arrestato la marcia del mondo cinematografico. Detto quanto secondo qualche indiscrezione, è pronto anche il terzo capitolo della saga, che quasi sicuramente arriverà nelle sale italiane per la fine del 2024.

Il cast di Avatar 2

Il cast è tutto d’eccezione. Nei panni di Jake troviamo Sam Worthington mentre in quelli di Neytiri c’è Zoë Saldaña. Grace Augustine viene interpretata da Sigourney Weaver mentre Miles Quaritch da Stephen Lang.

Michelle Rodriguez si cala nelle vesti di Trudy Chacón, Laz Alonso in quelle di Tsu’tey. Norm Spellman e Parker Selfridge sono rispettivamente interpretati da Joel Moore e Giovanni Ribisi. Ricordiamo in ultimo che Eytucan è Wes Studi, Mo’at è CCH Pounder. Dileep Rao veste i panni del Dr. Max Patel e Matt Gerald quelli di Lyle Wainfleet.

Secondo capitolo di Avatar in 3D?

I cinema italiani si popoleranno sicuramente per la visione di questo film, di cui ancora non sappiamo se sarà nelle sale in 3D. Il regista promette però azione e fantascienza contornati da effetti e sound speciali di grande impatto visivo.

Stando alle prime indiscrezioni, vedremo scene marine sott’acqua, girate con tecnologie all’avanguardia. Dalle interviste di Cameron emerge anche che per creare la simulazione in acqua sono stati depositati ben 5 brevetti. A completamento del quadro la colonna sonora, stavolta firmata da Simon Franglen.

Se nell’attesa di Avatar 2 volessi rispolverare la memoria della prima pellicola, dal 22 settembre è disponibile nelle sale di tutti i cinema d’Italia. Un buon compromesso per la trepida suspense sul secondo capitolo.