Quando esce Blasphemous 2 per Ps5: trama, cast e data uscita ufficiale

Blasphemous 2 uscirà per Ps5 il 24 agosto prossimo, si tratta di un videogame per The Game Kitchen e Team 17 molto atteso dal pubblico di tutto il mondo. Già dal trailer ci siamo resi conto di trovarci di fronte a un videogioco davvero scritto bene e con delle atmosfere tetre. Le altre piattaforme su cui il tutto uscirà oltre che per la Playstation anche per Xbox Serie X/S e Nintendo Switch. Si tratta di una saga in stile metroidvania.

Le immagini sono veramente incredibili che ci porteranno ad affrontare dei momenti molto particolari. La grafica è interessante che ricorda molto quella dei disegni degli anime. Ci troviamo dunque di fronte a un prodotto di buon livello che speriamo possa interessare anche il pubblico italiano. Andiamo a scoprire qualcosa da più vicino.

Blasphemous 2, trama e cast

La trama di Blasphemous 2 ci porterà di nuovo al comando del Penitente, pronti a esplorare un mondo che si è fatto atrocemente ostile. Saranno sempre più importanti i mostri e potremo utilizzare delle armi per fare in modo che la profezia che condanna il mondo si possa definitivamente evitare. Lo scenario non sarà lineare e con un combattimento con un gameplay incredibilmente realistico con combinazioni di tasti e anche le possibilità di migliorare le nostre abilità.

Sviluppato da The Game Kitchen e pubblicato da Team17 vede le musiche curate da Carlos Viola che è un vero fenomeno per i videogame. La modalità è quella del giocatore singolo con un’interfaccia grafica straordinaria. Consideriamo anche il paese di provenienza che non è tanto convenzionale, infatti il videogame è stato ideato e prodotto dagli spagnoli. Le vendite del primo capitolo sono andate bene cosa che fa pensare che un sequel potrà essere un prodotto avvincente e ancora una volta in grado di attirare il pubblico del nostro paese e non solo.