Quando esce Boris 4? Data uscita, episodi, cast

La serie tv Boris è stata una delle più innovative del panorama televisivo nazionale. Coin grande ironia, Boris vuole smascherare il patinato mondo dello spettacolo, mettendo alla gogna i vizi e i difetti delle tante star e starlette. Infatti, sono molti i capricci degli attori protagonisti della serie televisiva “gli occhi del cuore”, al punto da mandare fuori di testa i registi e gli sceneggiatori delle puntate. Vi sono anche rivendicazioni sindacali, rispetto per i ruoli e esaltazione di un talento in alcuni casi inesistente che creano situazioni imbarazzanti e molto comiche. Boris è diventato, con gli anni, un vero e proprio cult e la quarta stagione si annuncia come un grande successo televisivo che non deluderà le aspettative dei fans.

La data di uscita

Boris 4 andrà in onda a partire dalla fine di ottobre del 2022. Dopo tre stagioni ed un film che ha avuto tantissimo successo, la serie torna e sembra non aver perso quel carattere irriverente che l’ hanno fatta amare da milioni di fans. Con un taglio satirico molto netto, le puntate vogliono raccontare, con un linguaggio fuori dagli schemi, il “dietro le quinte” del mondo dello spettacolo e sarà disponibile su disney+. Molti aficionados sono corsi a fare l’ abbonamento alla piattaforma per godersi le puntate e le vicende che ne seguiranno.

La trama

La quarta stagione porterà molte novità interessanti. Infatti, la troupe sarà impegnata a ripercorrere i fasti della celebre sit-com “gli occhi del cuore”, che continua ad andare avanti nonostante le tante difficoltà e capricci dei protagonisti. Purtroppo si troveranno in un mondo completamente diverso da come l’ avevano lasciato. Infatti gli share e il numero degli spettatori collegati alla trasmissione non saranno più sufficienti. I protagonisti dovranno adattarsi alle nuove tendenze e alle leggi imposte dai social, dagli influencer e da tutte le piattaforme in streaming. Regole e tendenze completamente “nuove”, cui il mondo dello spettacolo ha dovuto piegarsi per andare avanti. La cosa che più incuriosisce i fans saranno le reazioni dei vari protagonisti, legati ad un vecchio retaggio di fare televisione. Per cui, sarà interessante vedere come si adatteranno a queste nuove regole, con situazioni ai limiti del paradossale che già stanno attirando l’ interesse del grande pubblico. L’ intelligenza della serie tv nostrana è risaputa. Gli spettatori si aspettano la stessa irriverenza nel trattare argomenti mai così attuali.

Il cast

Nel cast vi saranno tutti i protagonisti delle passate stagioni con inevitabili “new entry”. Dunque avremo di nuovo Francesco Pannofino, Corrado Guzzanti, Carolina Crescentini, Caterina Guzzanti, che dovranno confrontarsi con le nuove tendenze in ambito lavorativo. A questi andranno ad aggiungersi Andrea Purgatori e Edoardo Pesce, entusiasti sin da subito di far parte di un cast di così alto livello qualitativo. Piccola curiosità: ad inizio delle riprese, nel 2021, Caterina Guzzanti ha pubblicato, sul suo profilo instagram, una foto insieme a Alessandro Tiberi, coppia per la quale i fan di Boris hanno sempre avuto un debole. Tante anticipazioni che non fanno altro che accrescere l’ attenzione e l’ interesse verso un prodotto vincente.