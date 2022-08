Quando esce Dune 2? Trama, cast, anticipazioni

Quando esce Due 2? E’ attesa la prosecuzione del film di fantascienza che ha riscosso talmente grande successo di pubblico e di critica. E il secondo capitolo di Dune ci sarà…

Quando esce Dune 2?

Non si ha una data certa in merito a quando il film di fantascienza uscirà in Italia. Si sa per cento che la Warner Bros ha annunciato la data d’uscita in America: il 17 novembre del 2023. E nel medesimo anno è attesa l’uscita anche sui grande schermi italiani.

La trama

Il film è tratto dal romanzo di Frank Herbert. Il primo capitolo ha ottenuto 10 candidature all’Oscar e ne ha vinti 6.

In Dune il duca Leto Atreides accetta di gestire il pianeta Arrakis, chiamato anche Dune dove si trova una spezia speciale. Tutto, nel primo capitolo di questa pellicola di fantascienza sembra ruotare intorno a questo “ingrediente” capace di allungare la vita, dare capacità mentali sovrumane a chi la assume, rendere possibili viaggi nello spazio. Una spezia che provocherà faide tra famiglie. Mentre Leto cercherà insieme al figlio Paul di adoperarsi per estrarre la spezia.

Questa è, per sommi capi, la trama del primo capitolo. Ora bisognerà vedere se il secondo capitolo ripartirà da questo punto.

Nonostante l’alone di mistero che vige su questo secondo appuntamento con “Dune”, è stato svelato chi sarà il protagonista: si tratta di Zendaya nelle veti di Chani. Una novità resa nota al pubblico direttamente dal regista Denis Villeneuve.

Per quanto riguarda invece la storia sembra che Paul andrà alla ricerca di coloro che hanno distrutto la sua famiglia. Un viaggio che affronterà accompagnato da Chani e Fremen.

Cast

Il cast subirà alcune modifiche tra grandi conferme, qualche uscita di scena e nuovi ingressi. In Dune 2 si annunciano, infatti, grandi ritorni, come i Timothée Chalamet nei panni di Paul Atreides e Zendaya in Chani, ma anche Rebecca Ferguson in Lady Jessica; Josh Brolin in Gurney Halleck; Stellan Skarsgård in Vladimir Harkonnen, Javier Bardem in Stilgar; Dave Bautista in Glossu Rabban e Stephen McKinley Henderson in Thufir Hawat.

Alcuni attori come Jason Momoa in Duncan Idaho, Oscar Isaacs in Leto Atredides, Sharon Duncan-Brewster nel dr Liet Kynes e Babs Olusanmokun in Jamis, non prenderanno parte al secondo capitolo di Dune che invece prevede anche alcune new entry. Tra queste ultime ci sarà Christopher Walken sarà l’imperatore Shaddam IV; Austin Butler sarà Feyd-Rautha, e Florence Pugh sarà la Principessa Irulan. Léa Seydoux interpreterà Lady Margot, un personaggio legato all’ordine Bene Gesserit, la sorellanza esoterica già citata nel primo film, ed infine al cast si è unita Souheila Yacoub.

Le riprese

Le riprese di Dune 2 sono iniziate da qualche tempo. Il regista canadese ha scelto l’Ungheria come ambientazione principale del film seppure nei primi giorni di luglio la troupe ha fatto tappa in Italia. Alcune scene del sequel sono state girate nel Comune di Altivole in Veneto.

Sembrerebbe proprio che sia stata scelta la tomba di Brion, il piccolo complesso monumentale situato nella frazione di San Vito in provincia di Treviso, a rappresentare il palazzo imperiale. Ma per il momento si tratta solo di indiscrezioni senza fondamento. Bisogna aspettare l’uscita del film per verificare se i rumor corrispondono alla realtà.