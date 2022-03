Quando esce Fate 2? Data uscita ufficiale, anticipazioni, cast

QUANDO ESCE FATE 2?

Per chi ancora non la conoscesse Fate 2 è la serie tv di Brian Young nata come riproduzione televisiva del cartone animato di Iginio Straffi ‘’ Le Winx.’’ Le protagoniste si chiamano Bloom, Musa, Stella e Terra. La prima stagione è stata veramente seguitissima e il 18 febbraio 2022 è stata annunciata l’uscita anche di una seconda stagione.

Già da luglio scorso si è dato il via alla nuove riprese , In Irlanda, e sono andate avanti fino a Novembre. Presumibilmente , dalle prime indiscrezioni, sembrerebbe possa uscire proprio in questa prima parte del 2022 anche se non vi è ancora una data precisa. Probabilmente ancora qualche mese di pazienza visto che occorrono generalmente anche dai sei agli otto mesi dalla fine delle riprese.

Ovviamente la serie televisiva si presenta molto più tetra e forte rispetto al cartone . La protagonista Bloom si troverà alle prese con il dover imparare a gestire i suoi poteri magici nell’Altromondo.

Ai fan più appassionati farà sicuramente piacere sapere che la seconda stagione prevede ben 8 episodi ,quindi due in più rispetto alla prima.

Le vicende saranno ambientate nell’ Altromondo, ed in particolare nell’ Alfea College. Rosalind , nella prima serie è riuscita ad uccidere Farah Dowling , la preside del college. Bloom dovrà adesso cercare di fermarla e combattere per salvare l’ Alfea College e l’ Altromondo.

Dalle prime indiscrezioni sembra certo che l’atmosfera sarà ancora più viva e la magia presente come punto fondamentale.

CAST

Il cast è composto da:

_ Abigail Cowen come Bloom

_Danny Griffin come Sky

_Hannah van der Westhuysen come Stella

_Elisha Applebaum come Musa

_Freddie Thorp come Riven

_Precious Mustapha come Aisha

_Eliot Salt come Terra

_Sadie Soverall come Batrix

_Theo Graham coma Dane

_Jacob Dudman come Sam

_Lesley Sharp come Rosalind

_Brandon Grace come Gray

_Eanna Hardwicke come Sebastian

_Pulina Chàvez come Flora

Trama

Sicuramente ,come abbiamo visto, non conosciamo tutta la trama di Fate 2 ma sicuramente le protagoniste saranno ancora loro e cioè le apprendiste fate iscritte al primo anno dell’ accademia di Alfea : Bloom, Musa , Stella , Terra e Aisha.

Non viene citata Tecna, l’altra componente delle winx originali,cosa che aveva già suscitato qualche polemica tra i fan della prima serie.

Come in tutte le serie tv, nella seconda serie appariranno dei personaggi nuovi come appunto Sebastian, studente modello ma moralmente deprecabile interpretato da Eanna Hardwicke e Grey ,interpretato da Brandon Grace, che non è proprio presente nel cartone originale ma che viene accolto come ragazzo transgender con un segreto tra gli specialisti. Pare che Gray avrà una relazione con Aisha, interpretata da Precious Mustapha, conquistata letteralmente dal suo incredibile fascino.

Già dalla prima stagione si sa che il loro percorso di studi avrebbe avuto una durata di cinque anni .

Per questo motivo, nulla vieta che addirittura le avventura potranno proseguire anche per ben cinque stagione facendo la felicità di tutti i fan

Il grande successo della serie è stato assicurato dalla piattaforma netflix e siamo sicuri che gli appassionati non vedano l’ora di mettersi comodi per guardare i nuovi episodi.