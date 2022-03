Teen Wolf è uno dei classici teen drama più conosciuti a livello internazionale avendo subito conquistato milioni di fans in giro per il mondo. La serie, creata da Jeff Davis e adatta a coloro che amano il soprannaturale o comunque il genere fantastico, è prodotta interamente dalla casa di produzione americana Paramount. Scopriamo qualche dettaglio in più sulla serie, nonostante al momento non si sappia una data specifica di quando uscirà in Italia. Tendenzialmente dovremo attendere qualche mese dopo l’inizio delle registrazioni.

Teen Wolf quando esce

Al momento non si conosce un data certa di uscita. Infatti, né il regista né la casa di produzione ha comunicato una data relativa all’uscita nelle sale. Sappiamo però che le riprese sono iniziate lo scorso 21 marzo 2022, quindi per avere il pacchetto finale completo dovremo aspettare un po’.

Anticipazioni

Nel film assisteremo ai nuovi eventi che destabilizzeranno la quotidianità di Beacon Hills, con l’arrivo di animali fantastici come licantropi, lupi mannari e banchee. Qui però si distingue il giovane protagonista Scott McCall, che essendo anche lui un lupo mannaro, cerca do contrastare i suoi nemici per preservare la cittadina. Riuscirà a farcela nonostante sia giovane e meno esperto delle altre creature? Solo il tempo ce lo dirà.

Variety ha inoltre confermato che il regista di Teen Wolf ha firmato con Mtv Entertainment Studios per una uova serie dal titolo Wolf Pack, ispirata alla saga letteraria omonima dello scrittore Edo Van Belkom.

Cast

Il protagonista principale è Tyler Posey che prenderà l’aspetto di Scott McCall, come si evince da diversi post pubblicato dallo stesso Posey. Assieme a lui abbiamo Dylan Sprayberry (Liam Dunbar), Ian Bohen (Peter Hale) e Holland Roden (Lydia Martin). Nei panni di Malia abbiamo Shelley Hennig mentre in quelli di Allison Argent abbiamo Crystal Reed. Completano il cast Cody Christian, Khykin Rhambo, Melissa Ponzio, Ryan Kelley e Colton Haynes.