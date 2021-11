Quando esce il film di Zlatan? Data uscita ufficiale, anticipazioni, cast

Il lancio del film dedicato a Zlatan Ibrahimovic ha avuto un breve rinvio nei mesi scorsi, ma la sua uscita è ormai imminente e i suoi tifosi lo attendono con l’ansia dei grandi eventi. Il film avrà la sua anteprima mondiale in Italia

L’uscita del film

I riflettori sono quindi puntati sulla data d’arrivo al cinema: 11 novembre. In pratica, è un’iniziativa che racconta vita e pluripremiata carriera del calciatore svedese, che ha festeggiato il quarantesimo compleanno il mese scorso.

La vita di Zlatan si trasferisce sullo schermo

La pellicola è dedicata all’analisi di questo goleador che ha militato in tante società blasonate nel corso della sua attività sportiva, svolta nell’arco di oltre due decenni. Dall’Ajax, fino alla Juventus, Inter e poi Milan, Ibrahimovic ha sempre avuto una dote: lui sa stupire con i suoi numeri, dribbling e micidiale precisione di tiro. Aggirare il muro difensivo e disorientare i portieri è la sua specialità.

Di certo, c’è molto da raccontare su un campione, che ha affrontato e superato anche infortuni, è stato conteso da club di spicco italiani ed europei e ha giocato in sette squadre diverse in Champions League, con un Palmarès che lo consacra tra i calciatori di maggiore talento dei nostri tempi:

2 campionati olandesi

5 campionati italiani (1 revocato con la Juve)

3 supercoppe italiane

1 Liga

2 Supercoppe di Spagna

4 Ligue One

3 Supercoppe francesi

3 Coppe di Lega francesi

2 Coppe di Francia

Cast e coinvolgimento di Zlatan nel film

Il film è una coproduzione di Svezia, Danimarca e Olanda, della durata di 100 minuti. Diretto da Jens Sjögren, con due protagonisti diversi per la prima fase della sua vita: Dominic Bajraktari Andersson (per il periodo dagli 11 ai 13 anni) e Granit Rushiti (che lo interpreta dai 17 ai 23 anni).

Il film biografico s’intitola “I am Zlatan” ed è tratto dall’autobiografia “Io Ibra” di Jakob Beckman e David Lagercrantz. Zlatan ha seguito e consigliato ogni fase della sceneggiatura e in Italia è distribuito dalla Lucky Red di Andrea Occhipinti che lo definisce: “Un leader puro, un’icona leggendaria, un modo di essere che appartiene soltanto a lui e che non è replicabile“.

Appuntamento al cinema dall’11 novembre, per chi vorrà scoprire la personalità del campione a 360 gradi, perché la filosofia di Zlatan si racchiude in queste parole: “Si può togliere il ragazzo dal ghetto, ma non il ghetto dal ragazzo“.