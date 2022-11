Quando esce il film Vicini di casa? Data ufficiale, cast, anticipazioni

By

Si tratta di una delle uscite più attese del mese tradizionalmente dedicato alle commedie italiane. Vediamo quando esce il film Vicini di casa.

Per prima cosa andiamo a vedere di che genere di pellicola si tratta. Vicini di casa è una commedia italiana distribuita in Italia dalla casa cinematografica Medusa. Il regista della pellicola è Paolo Costella, ed il cast è di prim’ordine. I protagonisti sono, infatti, quattro attori molto noti al pubblico italiano: due sono le coppie sulle quali è imperniata l’intera vicenda. Una è quella formata da Claudio Bisio e Vittoria Puccini, l’altra è quella dei loro vicini Valentina Lodovini e Vinicio Marchioni.

La trama e il cast

Andiamo ora a scoprire qualcosa in più sulla trama. La sceneggiatura vive del conflitto della coppia formata da Giulio (Claudio Bisio) e Federica (Vittoria Puccini): sono marito e moglie da anni, ma ormai i loro rapporti sono ai minimi termini. Il loro matrimonio va avanti a colpi di battibecchi e dispetti. Per tutta risposta accanto a loro viene a vivere una coppia che è il loro opposti: affiatati, innamorati e con tanta voglia di fare tutto insieme. Si tratta di Laura, interpretata da Valentina Lodovini, e Salvatore, ruolo assegnato a Vinicio Marchioni. Quando Federica decide di invitare i nuovi vicini da loro a cena la vicenda vivrà degli sviluppi con diverse situazioni inattese e divertenti. Le sorprese non mancheranno e la verve dei protagonisti manterrà le aspettative del pubblico.

La chiave sarà una proposta piuttosto piccante e provocatoria che Salvatore e Federica faranno ai loro vicini. Le due coppie sono diametralmente all’opposto anche per quanto concerne l’intesa sessuale: i nuovi vicini sono piuttosto attivi e rumorosi, gli storici inquilini vivono una vita coniugale arida. Per questo il sottotitolo scelto dalla produzione per Vicini di casa è quello di commedia afrodisiaca. Insomma ci sarà da sorridere con la schema imposto dalle due coppie che peraltro hanno condiviso tante pellicole insieme.

Paolo Bisio e Valentina Lodovini sono stati protagonisti, insieme ad Alessandro Siani, di Benvenuti al Sud, clamoroso successo al botteghino un decennio fa, al punto da meritarsi il sequel con Benvenuti al Nord. Vittoria Puccini e Vinicio Marchio hanno, invece, recitato insieme in The Place, pellicola di Paolo Genovese e in Tutta colpa di Freud, film che ispirò una serie nella quale ebbe il ruolo di protagonista anche lo stesso Bisio. Il cast, insomma, promette di regalare due ore di divertimento al pubblico in sala.

La data di uscita

Vicini di casa sarà il primo film del mese che porterà gli appassionati di cinema italiani al primo Natale da trascorrere liberamente nelle sale dopo due anni. Dopo il biennio 2020-2021 rovinato dal Covid, i titolari di cinema e multisale attendono speranzosi un ritorno alla normalità. Per questo Medusa ha deciso di non distribuire al momento questa pellicola in streaming, ma limitarne l’uscita alle sole sale cinematografiche.

Vicini di casa sarà visibile nei cinema italiani a partire da giovedì 1° dicembre 2022, potendo sfruttare oltre all’abbrivio del primo weekend anche quello successivo dove ci sarà il lungo Ponte dell’Immacolata.

