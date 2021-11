Quando esce il trailer di Spiderman? Data uscita ufficiale, anticipazioni, cast

Uno dei titoli Marvel più attesi è sicuramente Spiderman no Way Home. L’annuncio è stato confermato poche ore fa, quando Sony e Marvel hanno dichiarato che il secondo trailer verrà trasmesso in anteprima oggi, martedì 16 novembre 2021, alla galleria Regal Sherman Oaks di Los Angeles. L’appuntamento è alle 17:00, ora locale, quando in Italia saranno le 2 di notte tra il 16 e il 17 novembre 2021.

Primo trailer

Il primo trailer di Spiderman No Way Home è stato un grande successo ed ha scatenato la gioia dei fan. La clip ha confermato le teorie secondo cui l’introduzione del Multiverso nei film Marvel sarebbe stato l’escamotage perfetto per unire le parallele saghe di Spider-man di Sam Raimi e di The Amazing Spiderman di Marc Webb. Nel trailer questo Multiverso sembra scatenato da Peter Parker, che fa ricorso all’aiuto di Doctor Strange per cancellare dalla memoria del mondo il ricordo della sua identità segreta, ma potrebbe finire per commettere un errore fatale allo stregone.

L’anteprima di Los Angeles potrebbe essere la conferma che tutti i fan della Marvel stanno aspettando. Dopo la proiezione della notte tra il 16 e il 17 novembre, infatti, il nuovo trailer di Spiderman potrebbe essere diffuso ufficialmente online e sui social.

Per vedere al cinema Spider-Man: No Way Home dovremo aspettare il 15 dicembre 2021.

Come se la suspence non fosse già alta, Sony Pictures ha diffuso un video reaction in cui i protagonisti di Spiderman No Way Home si godono l’anteprima del nuovo trailer. Nella clip, infatti, vediamo Tom Holland (Peter Parker), Zendaya (MJ) e Jacob Batalon (interprete di Ned, migliore amico di Peter) reagire alla visione del trailer. Durante la visione, i tre ridono, si sorprendono e saltano più di una volta sul divano, complimentandosi a vicenda per le incredibili scene d’azione.

Il cast di Spiderman

Spider-Man: No Way Home vede nel cast, oltre a Tom Holland, anche Zendaya, Marisa Tomei, Jacob Batalon e Tony Revolori. Attesi al varco anche Alfred Molina come Doc Ock, Jamie Foxx nei panni di Electro e Willem Dafoe nel ruolo di Green Goblin. Amy Pascal e Kevin Feige produrranno infine la pellicola