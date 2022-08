Quando esce Manifest 4? Anticipazioni, trama, cast

Quando esce Manifest 4? La serie era stata cancellata lasciando i telespettatori con l’amaro in bocca. A gennaio scorso, però, è arrivato l’annuncio di Netflix: “La quarta e ultima stagione di Manifest ci sarà”.

Si è trattato di una decisione sofferta arrivata al termine di lunghe e difficili trattative con la Warner Bros. Non poteva essere altrimenti visti i numeri registrati con le prime tre serie. The final season ci sarà e sarà divisa in 20 episodi.

I dubbi sulla prosecuzione della serie

A dare una grande mano alla ripresa del sequel è stato il produttore Jaff Rakel che ha semplicemente raccolto gli appelli dei telespettatori che si rivolgevano a lui sui social chiedendogli: “perché dovremmo guardare una serie nella quale non c’è un finale?”. Una domanda condivisibile e condivisa dal produttore cinematografico che si è fatto portavoce delle istanze del pubblico e anche degli ottimi risultati ottenuti con le 3 stagioni già uscite.

Ora resta il dubbio che in un’unica season possa concretizzarsi il progetto che era previsto per 6 stagioni. La pura dei fan è che non si riesca a dare al sequel una storia tale da risolvere il mistero del volo 828 scomparso dai radar nel 2013 e riapparso cinque anni dopo.

Anche su questo punto è stato lo sceneggiatore a rassicurare i telespettatori che nei 20 episodi programmati verrà condensata la storia prevista, senza nulla togliere ai contenuti e alla qualità della serie. Ma la novità è che sarà divisa in diverse parti, non si sa se si tratterà di due o più parti.

La trama

La nuova stagione si annuncia come una prosecuzione di quella precedente, la terza. Al centro della serie la vita dei 191 passeggeri del volo 828 della Montego Air, che viaggiava dalla Giamaica a New York City.

Succederà qualcosa di impensabile per quelle 191 persone convinte di aver trascorso in aere le ore di viaggio si renderanno conto, una volta a terra, che in realtà sono passati 5 anni. Un lasso temprale nel quale amici e parenti li avevano dati per dispersi e che ha cambiato completamente la vita di ciascuno dei passeggeri del volo 828.

A rendere ancora più intrigata la storia le chiamate che i protagonisti riceveranno. Non si tratterà di messaggi, a quanto pare, ma di veri e propri ordini.

Il cast

Confermata la partecipazione di Josh Dallas e Melissa Roxburgh nei panni rispettivamente di Ben Stone e Michaela Stone. Anche JR Ramirez, Parveen Kaur, Luna Blaise torneranno nei panni di Saanvi, Olive e Angelina. E’ previsto anche il ritorno di Matt Long e Daryl Edwards.

Sembra, invece che Jack Messina e Athena Karkanis non torneranno nell’ultimo capitolo della serie.

Quando esce

Ancora dubbi sulla data di uscita di Manifest 4.

Le riprese del sequel sono iniziate a novembre scorso. Si ritiene, quindi, che la serie sia in lavorazione, ma in merito alla data di uscita ancora non si hanno anticipazioni sicure.

L’idea che si sta facendo spazio è che l’ultima stagione della serie, visibile solo su Netflix, dovrebbe arrivare prima sul piccolo schermo a giugno 2024. Bisogna, però, aspettare l’ufficialità della notizia.