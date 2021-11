Quando esce Mare fuori 2? Data uscita ufficiale, anticipazioni, cast

Mare fuori 2 è una delle fiction -in onda su Rai 2– che il pubblico attende con grande impazienza. La fiction è prodotta da Picomedia, e i protagonisti della storia sono Carolina Crescentini, Carmine Recano, Valentina Romani, Nicolas Maupas, Massimiliano Caiazzo, Ar Tem, Matteo Paolillo, Serena De Ferrari oltre a nuovi giovani attori che entreranno nel cast. Ivan Silvestrini e Milena Cocozza che curano la regia, sono impegnati al momento a Napoli sul set della seconda stagione che uscirà inizierà dal 17 novembre 2021. Le puntate previste per questa nuova stagione saranno 12, suddivise in 6 prime serate.

Trama e nuovi personaggi

Dentro un istituto di detenzione minorile dei ragazzi vivono in un tempo sospeso -per la società che li ha portati fin la giudicandoli pericolosi, e per la loro voglia di riscatto-. Tuttavia lì conosceranno veramente loro stessi e come poter cambiare per avere una vita migliore.

In questa nuova stagione ci saranno new entry all’interno dell’Istituto Penale Minorile: Kubra, una ragazza nigeriana che è stata accusata di aver ucciso sua madre. Sasà, un ragazzo arrestato per molestie sessuale ma che lui crede di non averlo fatto. Ma in questa stagione capiremo le reali intenzioni dei ragazzi, e che probabilmente sono essi stessi delle ulteriori vittime, perché le loro reali intenzioni non erano ciò che hanno commesso e dietro ci sono proprio le loro famiglie, le vere colpevoli del loro abbandono in una società altamente giudicante.

Cosa succederà nella seconda stagione

Le nuove puntate riprenderanno dal presunto omicidio di Ciro, commesso in realtà da Filippo per proteggere il suo amico Carmine. Carmine così si trova fra la vita e la morte. Massimo preso dal suo senso di colpa lascerà il suo posto da comandante, mentre Paola dovrà occuparsi dei ragazzi -colpiti per la morte di Ciro- trasferendo Filippo per evitare brutte conseguenze. Si approfondirà poi il rapporto tra Filippo e Naditza.