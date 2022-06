Quando esce Outer Banks 4? Data di uscita ufficiale, anticipazioni, cast

Se vi piacciono le serie televisive, soprattutto quelle targate Netflix, non potete non aver visto Outer Banks; una delle serie più apprezzate acclamate dal pubblico di Netflix.

Talmente tanto acclamata che, nonostante non sia ancora uscita la terza stagione, Netflix ha già annunciato di averla rinnovata per una quarta stagione. Dunque, sono ufficialmente confermate le stagioni 3 e 4 di una serie apprezzata e amata da un grandissimo numero di fan. Perché è così acclamata? Grazie alla trama avvincente e appassionante, naturalmente, e al coinvolgimento he sanno dare i protagonisti della serie.

Le prime due stagioni sono state a dir poco eclatanti: ricche di colpi di scena, di avventure e di passione. Ed è proprio per questo motivo che dalle stagioni 3 e 4 ci si aspetta davvero tantissimo. Ma conosciamo, la serie TV Outer Bank, più da vicino e scopriamo la trama, il cast, i personaggi e quelle che possiamo immaginare possano essere le anticipazioni per le prossime stagioni.

Date di uscita ufficiale

Non sappiamo ancora quando la quarta stagione di Outer Banks verrà trasmessa dalla piattaforma streaming Netflix. Questo perché la quarta stagione non è stata ancora girata e la terza non ancora trasmessa.

Considerando la trama della nota serie TV, ambientata su un’isola, al caldo e in estate è probabile che Netflix la trasmetterà nelle stagioni calde. Maggiori informazioni sulla quarta stagione verranno di certo rese note dopo l’anteprima della terza.

La prima stagione è uscita nell’aprile del 2020, mentre la seconda nel luglio dell’anno successivo. È probabile che durante quest’estate verrà trasmessa la la terza stagione di Outer Banks.

La trama

Outer Banks è una serie americana di genere Thriller, i creatori della serie sono Josh Pate. Shannon Burke e Jonas Pate. Ogni stagione, attualmente due, è composta di 10 episodi della durata di circa un’ora. La serie è ambientata nella Carolina del Nord, in una cittadina che si trova sul mare. La storia intreccia vita e conflitti di un gruppo di adolescenti alle prese con la ricerca del padre di uno di loro, inizialmente dichiarato morto.

La ricerca del padre di John B include anche la ricerca di una sorta di tesoro, nascosto da qualche parte del padre di quest’ultimo. Di sicuro, la terza e la quarta stagione continueranno sviluppare questi punti e a regalarci nuove sorprese e tante avvincenti avventure legate al gruppo di amici che, tra un ostacolo e l’altro, cercheranno di rimanere uniti e di fuggire dal gruppo di Kooks che li insegue. La trama, inaftti, vede contrapporsi i Pogue ai Kooks, i nomi dei ceti sociali che contraddistinguono gli abitanti della cittadina.

il cast

I protagonisti principali di Outer Banks sono: John B interpretato da Charles de Stock, Sarah Cameron interpretata da Madelyn Cline, Kiara Carrera interpretata da Madison Bailey, Pope Hey World interpretato da Jonathan Davis, J&J Mybank interpretato da Ruti Franco, Potter interpretato da Austyn North, Ward Cameron interpretato da Charles Esten. Rafe Cameron è invece interpretato da Drew starkey e infine nel ruolo di Cleo troviamo Carlacia Grant. La serie TV outer Banks è prodotta da Red Canoe e Rock Fish Production.