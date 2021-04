Quando esce Peaky Blinders 6? Anticipazioni, trama, trailer, cast

Tutte le novità sulla sesta stagione di Peaky Blinders

Peaky Blinders è una serie televisiva britannica, creata da Steven Knight e ambientata a Birmingham dopo la Prima guerra mondiale. Al momento, è una delle serie televisive più di successo del catalogo di Netflix e i fan di tutto il mondo stanno aspettando che il colosso dello streaming annunci l’arrivo della sesta e ultima stagione sulla piattaforma.

Lo show televisivo, come molti altri nell’ultimo anno a questa parte, ha subìto dei rallentamenti per via dell’emergenza sanitaria, per questo motivo ci sarà da aspettare ancora un po’. Le riprese sono ancora in corso ed è probabile che la Stagione 6 arriverà tra la fine del 2021 e l’inizio del 2022.

Niente da fare anche per quanto riguarda un possibile nuovo trailer, che non è stato rilasciato. Non ci resta, quindi, che rimanere sintonizzati per conoscere tutte le novità!

Peaky Blinders 5, dove eravamo rimasti?

La stagione inizia con il martedì nero del 29 ottobre 1929, con il crollo della borsa di New York, dove gli Shelby perdono tutti i loro investimenti negli Usa. Nel corso di una seduta a Westmister conosce il deputato laburista Oswald Mosley, ma che si appresta a fondare l’Union British Fascist. Ada intanto è incinta di un colonnello di colore dei servizi, mentre Michael torna dagli Usa con la neo-moglie, e mostra velleità di succedere a Tommy. Mosley invita Tommy a fare il vicesegretario del nuovo partito e lui, che vuole fermarlo, accetta per scoprire i suoi piani. Intanto i Peaky Blinders vengono attaccati da una gang di Glasgow, i Billy Boys, che crocifiggono il figlio di Aberama Gold. Le due organizzazioni, tramite Mosley, stipulano una tregua e si accordano per il trasporto di 7 tonnellate di oppio.

Peaky Blinders: cast

Nel cast di Peaky Blinders troviamo: Cillian Murphy (Thomas Shelby), Helen McCrory (Polly Gray), Paul Anderson (Arthur Shelby), Sam Neill (Chester Campbell), Annabelle Wallis (Grace Burgess), Joe Cole (John Shelby), Sophie Rundle (Ada Thorne), Finn Cole (Michael Gray), Natasha O’Keeffe (Lizzie Shelby), Ned Dennehy (Charlie Strong), Packy Lee (Johnny Dogs), Ian Peck (Curly), Benjamin Zephaniah (Jeremiah Jesus), Aimee-Ffion Edwards (Esme Shelby), Charlie Creed-Miles (Billy Kimber), Iddo Goldberg (Freddie Thorne), Harry Kirton (Finn Shelby), Jordan Bolger (Isaiah Jesus), Tom Hardy (Alfie Solomons), Charlotte Riley (May Carleton), Noah Taylor (Darby Sabini), Kate Phillips (Linda Shelby). E ancora: Paddy Considine (John Hughes), Gaite Jansen (Tatiana Petrovna), Alexander Siddig (Ruben Oliver), Adrien Brody (Luca Changretta), Aidan Gillen (Aberama Gold), Richard McCabe (Winston Churchill), Charlie Murphy (Jessie Eden), Jack Rowan (Bonnie Gold), Kingsley Ben-Adir (Ben Younger), Anya Taylor-Joy (Gina Gray), Sam Claflin (Oswald Mosley), Brian Gleeson (Jimmy McCaver) e Callum Booth-Ford (Karl Thorne).