Quando esce She Hulk? Data di uscita ufficiale, anticipazioni, cast completo

She Hulk, la nuova serie Marvel targata Disney+, sta per arrivare sugli schermi di tutti i grandi fan della saga di cinecomics. Le vicende della leggendaria avvocatessa Jennifer Walters, che già nei fumetti è diventata una vera e propria icona femminista, approderanno tra qualche giorno sugli schermi di tutti gli utenti che posseggono un account Disney.

Si tratta del prossimo progetto seriale della Marvel, dopo l’uscita al cinema di Thor: Love and Thunder, quarta avventura del Dio del Tuono interpretato dall’atletico Chris Hemsworth. Il film, in cinema alle classifiche di incassi da diversi giorni, sta accompagnando il pubblico in alcune delle prodezze previste da Kevin Feige per la Fase 4, la Fase 5 e la Fase 6, recentemente annunciate al San Diego Comic-Con 2022. Ma cosa si sa di She Hulk, il prossimo show disponibile in streaming?

She Hulk: data d’uscita ufficiale e anticipazioni

Jennifer Walters, cugina del più famoso “mostro di rabbia” verde Bruce Banner alias Hulk, riceve una trasfusione dal suo vicino parente in seguito ad un incidente e diventa She Hulk. Ma lei, a differenza di Bruce che perde ogni controllo di sé quando si trasforma in Hulk, è in grado di mantenere la sua vita quotidiana nonostante quel piccolo, verde inconveniente.

Jennifer è un’ avvocatessa di grido e lavora per una divisione molto speciale: difende i superumani e i villain dell’universo Marvel, spesso anche quelli davvero molto cattivi. Presentato nel 2020, She Hulk si presenta come un procedural drama, ovvero come un serial TV in stile commedia legale, un po’ alla Ally McBeal. Intanto, i singoli casi che Jennifer si troverà ad affrontare si accompagneranno alla storia più grande raccontata nell’MCU, ricollegandosi agli altri film.

Il nuovo trailer, inoltre, ha segnato e confermato l’arrivo di una cattivissima e fortissima avversaria Titania. La stessa villian è presente nei comics, in cui è una delle avversarie più formidabili di She Hulk. Ma quando dobbiamo aspettarci queste mirabolanti avventure sullo schermo?

She Hulk sarà disponibile in streaming su Disney+ a partire dal 17 agosto 2022. Quali star appariranno nel cast?

She Hulk: il cast al completo

Nei panni della rabbiosissima protagonista Jennifer Walters apparirà la star della serie TV Orphan Black, Tatiana Maslany. Inoltre, nel ruolo di Titania apparirà la comica e scrittrice americana Jameela Jamil.

Inoltre, ritornerà il Bruce Banner alias Hulk amato dai fan con il volto dell’attore statunitense Mark Ruffalo. Dal primo trailer ufficiale, inoltre, si conferma la voce di un cameo molto atteso: quello di Charlie Cox, che riprenderebbe il ruolo iconico di Matt Murdock aka Daredevil.

Le prime scene del trailer lo vedono tornare nei panni del Diavolo di Hell’s Kitchen, con il costume originario dei fumetti. Nel cast, anche Benedict Wong (Wong), Tim Roth (Abominio), Jon Bass, John Segarra, Renée Elise Goldsberry e tante altre guest star.

La regia e la creazione è nelle mani di Jessica Gao, che sembra aver fatto un ottimo lavoro di trasposizione del materiale d’origine, tra parodia e femminismo. I fan sono in trepida attesa di vedere dove è diretto l’MCU e le avventure degli Avengers tutti.