Quando esce Sonic 2? Data uscita ufficiale, anticipazioni, cast

Sonic, iconica mascotte della SEGA, è pronto a tornare al cinema.

Data di uscita e anticipazioni

Dopo l’ enorme successo di “Sonic the movie” che ha incassato ben ben 319,7 milioni al botteghino, l’ aspettativa per il suo sequel è alta.

Questa volta, dopo gli eventi del primo film, troviamo Tom (James Marsden), Maddie (Tika Sumpter) e Sonic intenti ad iniziare una nuova vita nella città di Green Hills. Il ritorno del Dr. Robotnik e del suo complice Knuckles porterà scompigli e caos nell’ormai tranquilla quotidianità del riccio. Lo scienziato possiede infatti uno smeraldo che potrebbe consentirgli di conquistare il mondo e vendicarsi del suo nemico giurato. Toccherà quindi a Sonic e al suo aiutante Tails sventare i piani del “villain” cogliendo l’occasione per dimostrare di essere un vero eroe.

Per James Marsden, protagonista del film ed per il regista Jeff Fowler è stato chiaro fin da subito che Sonic 2 avrebbe preso vita il prima possibile. E non hanno perso di certo tempo. La Paramount Pictures ha infatti iniziato le riprese già nel marzo 2021, nonostante le difficoltà derivate dalla pandemia Covid, sempre sotto la direzione di Jeff Fowler. Per questo secondo capitolo, hanno voluto fare in modo di integrare altri personaggi a cui non è stato dato tanto risalto nel primo. Tra questi troviamo Knuckles, Amy Rose e Miles “Tails” Prower e, ovviamente, non poteva mancare il Dr. Robotnik.

I set sono stati chiusi alla fine di giugno dello stesso anno ma, si vocifera, che la casa produttrice abbia già in mente un terzo film ed addirittura un live-action incentrata su Knuckles e destinata a Paramount+

Sonic 2 the Movie uscirà nelle nostre sale il 7 aprile 2022, a due anni dalla prima apparizione nei cinema della mascotte SEGA.

Il cast di Sonic the Hedgehog 2

Nel ruolo del protagonista Tom ritroviamo James Marsden, così come Jim Carrey nei panni del malvagio Dr. Ivo Robotnik. L’attore Ben Schwartz presta ancora una volta la sua voce a Sonic (versioni inglese metre, in italiano, è doppiato da Renato Novara ). Molte sono invece le new entry, in particolare Idris Elba e Colleen O’Shaughnessey rispettivamente Knuckle e Tails.. Per la versione italiana troviamo invece Maurizio Merluzzo e Benedetta Ponticelli.

Il team dedicato allo sviluppo del film Sonic 2 è stata riconfermata dalla Paramount Pictures. Gli autori Pat Casey e Josh Miller continuano a rendere unica ed emozionante questa nuova avventura del riccio blu mentre Tom Holkenborg ripropone una colonna sonora degna di Hollywood.

Nonostante gli alti e bassi della SEGA, sia nei videogiochi che nelle serie animate, non si può dire lo stesso di questo incredibile film. Logicamente, la produzione ed il cast stellare hanno giocato un ruolo fondamentale nell’enorme successo ottenuto dal progetto.

La SEGA, dal canto suo, ha visto la sua creatura diventare sempre più famosa e ottenere un successo planetario. Ha di certo il merito di aver creato il riccio più famoso del mondo.

Non resta quindi che attendere l’ uscita nei nostri cinema e…Buona visione!