Quando esce Stranger Things 4? Trama, anticipazioni, trailer, cast

Tutte le novità sulla quarta stagione di Stranger Things

La quarta stagione di Stranger Things è attualmente in lavorazione e, purtroppo, ha subìto diverse battute d’arresto per via dell’emergenza sanitaria. Le riprese stanno procedendo a ritmo regolare, ma sembra che sia ancora troppo presto per avere delle notizie certe per quanto riguarda la data di uscita.

A proposito di questo, negli ultimi giorni hanno fatto parlare di sé alcune dichiarazioni rilasciate da Gaten Matarazzo (Dustin nella serie) a Collider, in cui afferma che per il momento non ha idea di quando finirà la produzione. Ecco le sue parole:

Le date per le riprese? Ci sono pochi giorni disponibili. Si prova a fare una stima giorno per giorno. Non sappiamo quando gireremo la prossima settimana. A partire dal prossimo mese dovrei lavorare di più. Mancano due settimane al via, ma non so ancora i giorni esatti. È impossibile dire quando le riprese possano concludersi.

In attesa di sapere, quindi, altre novità, vi lasciamo con un piccolo teaser pubblicato a febbraio del 2020, in cui si annunciava – ancora prima della pandemia – la quarta stagione di Stranger Things.

Stranger Things 3: dove eravamo rimasti?

Nell’estate del 1985 a Hawkins la vita sembra scorrere normalmente. L’apertura di un gigantesco centro commerciale diventa l’attrattiva principale della città, a spese di molte attività del centro, che sono costrette a chiudere per mancanza di clienti.

I ragazzi crescono e cominciano a entrare nel mondo degli adulti: Max e Lucas ormai fanno coppia fissa, così come Undici e Mike. Però, Will si trova ben presto a disagio: vuole ancora avere lo stesso rapporto di prima con gli altri, ma si accorge ben presto che i suoi amici hanno ora altri interessi; lo stesso isolamento lo prova Dustin, di ritorno da un campo estivo.

Hopper, sempre più calatosi nella sua nuova vita di padre “adottivo” di Undici, comincia a sviluppare una forte gelosia nei confronti della figlia, e non manca di mostrare il suo disappunto quando scopre lei e Mike pomiciare. Sempre più frustrato dalla situazione, finirà per chiedere consiglio su come comportarsi a Joyce, la madre di Will e Jonathan.

Stranger Things: cast

Nel cast di Stranger Things, troviamo: Winona Ryder (Joyce Byers), David Harbour (Jim Hopper), Finn Wolfhard (Michael “Mike” Wheeler), Millie Bobby Brown (Undici), Gaten Matarazzo (Dustin Henderson), Caleb McLaughlin (Lucas Sinclair), Natalia Dyer (Nancy Wheeler), Charlie Heaton (Jonathan Byers), Cara Buono (Karen Wheeler), Matthew Modine (Martin Brenner), Noah Schnapp (Will Byers), Sadie Sink (Max), Joe Keery (Steve Harrington), Dacre Montgomery (Billy Hargrove), Sean Astin (Bob Newby), Paul Reiser (Sam Owens), Maya Hawke (Robin Buckley), Priah Ferguson (Erica Sinclair) e Brett Gelman (Murray Bauman).