Quando esce The Reef stalked? Trama, cast trailer? Trama, cast trailer

Quando esce The Reef stalked? E’ considerato da molti uno dei migliori film del genere horror thriller. Si tratta di una pellicola resa affascinante dalla determinazione del regista Andrew Traucki a dare un senso realistico alle scene. Al punto da aver usato animali veri piuttosto che servirsi di animali creati al computer.

Sensazionale la scenografia e l’ambientazione che la pellicola propone agli spettatori. La tranquillità di paesaggi incontaminati si alternano a momenti di terrore e colpi di scena che interrompono la quiete dei luoghi incontaminati con l’arrivo dello squalo.

Il regista Sndrew Traucki

Scritto e diretto da Andrew Traucki che si ripropone come uno specialista degli orrori acquatici, film che i critici più severi hanno definito: “Senza particolari guizzi, ma con la consueta professionalità”.

Il giovane regista australiano ha esordito alla regia con un altro horror movie “Black water” nl quale una famiglia in gita per parchi acquatici si ritrova su una barchetta in mezzo a paludi infestate di coccodrilli. Quest’ultimo lavoro conferma la sua passione per i film di paura in acqua.

La trama del film

Doveva essere una vacanza pe Nic. Un’occasione per riprendersi da un evento tragico: la morte della sorella più grande. Un omicidio al quale Nic pare abbia assistito: la sorella più grande è morta assassinata dal compagno che l’ha annegata nella vasca da bagno . Per cercare di dimenticare o comunque allontanare quel brutto ricordo Nic è partita con un’altra sorella e due amiche per raggiungere un resort su un’isola del Pacifico e dedicarsi alle immersioni e a giri in kayak.

Quella che doveva essere una vacanza si trasforma in un incubo per le quattro ragazze perseguitate da un enorme squalo bianco. Alla protagonista verrà chiesto uno sforzo notevole. Non solo deve superare tutte le sue paure, eliminare i fantasmi che si porta dietro, ma deve affrontare il mostro.

Il cast

Interpreti del film sono Teressa Liane, Ann Truong, Saskia Archer, Kate Lister e Tim Ross. Si tratta di un cast quasi interamente femminile. Una interpretazione definita dai più esperti: “Assolutamente credibile” da parte delle quattro ragazze alle prese con il mostro. E tra i protagonisti c’è lui, lo squalo, le cui apparizioni seppure sporadiche contribuiscono a dare al film quella tensione che è propria dell’horror. D’altra parte si tratta, come detto, di uno squalo vero.

Uscita del film

Il film è uscito in America e in Australia meno di un mese fa, lo scorso 21 luglio, e in Italia solo 8 giorni dopo, il 29 luglio.

Si tratta di una pellicola che ha incontrato i favori della critica e anche del pubblico sia per la storia raccontata, sia per l’atmosfera in cui è stato capace di catapultare gli spettatori, grazie a una trama che appare semplice, nella quale si analizzano aspetti del mondo interiore e del vissuto della giovane protagonista.

Un contrasto di emozioni estremamente forti che emergono all’improvviso e si concretizzano anche in immagini di terribili accadimenti vissuti, in un recente passato, da Nic. Il mondo di paure racchiuse nella giovane donna diventano reali, quasi tangibili.