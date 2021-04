Quando esce This Is Us 6? Trama, cast, anticipazioni

Ecco quando arriverà la sesta stagione di This Is Us

Uscita per la prima volta nel 2016, This Is Us è una serie statunitense che racconta la storia di una famiglia americana. Drammatica e commovente, nel corso degli anni ha raccolto sempre più seguaci, e ha trovato approvazioni sia dalla critica che dal pubblico.

Al momento, è in lavorazione la sesta e ultima stagione e – stando a quanto emerso da diversi quotidiani autorevoli -, è probabile che potremmo avere i nuovi episodi nel 2022, salvo eventuali posticipi dovuti all’emergenza sanitaria. Nel frattempo, per chiunque volesse recuperare le stagioni precedenti, può trovarle in streaming sulla piattaforma Amazon Prime Video.

This Is Us: trama e cast

1980, Jack e Rebecca sono una coppia di sposi che stanno per avere tre gemelli. Il giorno del parto le cose non vanno come previsto e uno dei bambini non sopravvive. Su consiglio del medico, i due decidono di adottare un bambino afroamericano, così da tornare a casa con tre figli.

Trentasei anni dopo, i tre fratelli vivono in tre città diverse degli Stati Uniti. Kevin è un attore televisivo insoddisfatto della sua vita mondana; Kate – alla quale Kevin è molto legato – è in lotta continua con il controllo del proprio peso e Randall, il fratello adottivo, è marito e padre di due figlie. Quest’ultimo deciderà di mettersi sulle tracce dei suoi genitori biologici.

Tra i protagonisti di This Is Us ci sono: Milo Ventimiglia (Jack Pearson), Mandy Moore (Rebecca Pearson), Sterling K. Brown (Randall Pearson), Chrissy Metz (Kate Pearson), Justin Hartley (Kevin Pearson), Susan Kelechi Watson (Beth Pearson), Chris Sullivan (Toby Damon), Ron Cephas Jones (William Hill), Jon Huertas (Miguel Rivas), Alexandra Breckenridge (Sophie), Niles Fitch (Randall da adolescente), Logan Shroyer (Kevin da adolescente), Hannah Zeile (Kate da adolescente), Mackenzie Hancsicsak (Kate da bambina), Parker Bates (Kevin da bambino), Lonnie Chavis (Randall da bambino), Eris Baker (Tess Pearson), Faithe Herman (Annie Pearson), Melanie Liburd (Zoe Baker), Lyric Ross (Deja Pearson), Griffin Dunne (Nicky Pearson), Asante Blackk (Malik Hodges) e Caitlin Thompson (Madison Simons).