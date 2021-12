Quando esce Top Gun 2? Data uscita ufficiale, anticipazioni, cast

I fan sono in trepida attesa di andare al cinema a vedere il sequel di Top Gun: Top Gun2, o conosciuto anche come Top Gun; Maverick. Il film sarà diretto da Joseph Kosinski e i protagonisti saranno l’immancabile Tom Cruise e Miles Teller. Il film ha subito diversi slittamenti, a causa della pandemia da coronavirus. La data di uscita in America era il 19 novembre scorso. Inizialmente, però, era prevista per Dicembre 2020, poi posticipata a Luglio, poi a Novembre e adesso finalmente si ha una data ufficiale: il 27 maggio 2022. Si susseguono, pertanto in rete, diversi trailer e promozioni del film per i fan che non stanno più nella pelle di rivedere il ritorno del grande Tom Cruise.

A 30 anni di distanza dal rilascio del primo film, l’opinione pubblica è ancora divisa. C’è chi dice che questo sia stato il miglior film di sempre, chi il peggiore. Sta di fatto che, a distanza di tre decenni, Top Gun rappresenta ancora un classico degli anni 80 ed ha creato lo stereotipo dell’uomo pilota con gli occhiali da sole Ray-Ban. Nel 1986 il regista Tony Scott mise in scena un film dove emerse l’esaltazione per le forze militari americane. Ma il tema dell’aviazione venne impreziosito da una storia d’amore che rese la pelliccola amatissima da tutti i fan. A dare ancora più spessore al film l’incredibile interpretazione di Tom Cruise, che interpretò il personaggio del maschio alfa, conquistatore con i suoi sorrisi ammalianti. Il successo degli anni 80 sarà quasi sicuramentre ribadito 30 anni dopo. I fan non vedono l’ora di tornare a quel fantastico mondo degli anni 80, per lasciarsi alle spalle anche il triste periodo che stiamo vivendo.

La trama di Top Gun 2

Le vicende di Top Gun 2 vedono al centro della scena Pete “Maverick” Mitchell, un instruttore di volo che oramai ha superato il fiore degli anni ed è costretto a lasciare il testimone di sciupafemmine al suo giovane aspirante top gun Bradley Bardshaw, interpretato da Miles Teller. Bradley è l’amico del suo caro amico scomparso Nick “Goose” Bradshaw. L’ormai uomo maturo Maverick guiderà tutti i suoi allievi del’accademia in una missione.

Oltre all’intramontabile Tom Cruise nel cast ci saranno anche, Monica Barbaro, Jennifer Connelly, Val Kilmer, Miles Teller, Jon Hamm, Lewis Pullman, Ed Harris e Glen Powell.

Curiosità sul film

Uan incredibile curiosità sul sequel di Top Gun riguarda il regista del primo film, Tony Scott, che nell’agosto del 2012 decise di incontrare Tom Cruise per discutere del sequel della pellicola e dell’inizio delle riprese, in programma nel 2013. Alcuni giorni top il regista viene trovato morto suicida, dopo essersi lanciato da un ponte. L’idea del sequel cade e nel 2021 la Paramount annuncia di aver cancellato le riprese e che il film sarebbe stato sostituito da un rerelease della pellicola oroginale. L’anno successivo, invece, l’annuncio di aver approvato nuovamente il film, che uscirà nel 2022. A distribuirlo saranno l’Eagle Pictures e Paramount Pictures Italia, la regia sarà affidata a Joseph Kosinski.