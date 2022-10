Quando esce Vincenzo Malinconico avvocato d’insuccesso? Data, cast, novità

In casa Rai è una delle serie tv più attese della stagione anche per il grande successo dell’opera letteraria dalla quale è tratta. Stiamo parlando della fiction dedicata alla figura dell’avvocato Vincenzo Malinconico, creata dalla penna salace dello scrittore napoletano Diego De Silva. Vediamo quando esce la serie Vincenzo Malinconico avvocato d’insuccesso, presentata recentemente in una conferenza stampa.

La prima puntata

Possiamo tranquillizzare i fans: la serie sarà messa in onda presto, ad esattamente un anno dall’ultimo ciak. Le riprese della fiction sono, infatti, state terminate nel mese di settembre del 2021: la Rai era consapevole che l’opera sarebbe stata inserita nel palinsesto 2022-2023 e così è stato. La prima puntata andrà, infatti, onda giovedì 20 ottobre alle 21,30 su Rai Uno. In totale la prima stagione è formata da otto episodi di meno di un’ora ciascuno: ogni giovedì la Rai ne trasmetterà due per un totale di quattro appuntamenti. La serie sarà visibile ovviamente anche sulla piattaforma RaiPlay in streaming e gratuitamente.

La fiction si esaurirà nell’arco di un mese con quattro giovedì di fila. Sono quattro le opere di Diego De Silva, che tratteggiano la figura dell’avvocato Vincenzo Malinconico: i primi due libri sono usciti nel 2014 e si chiamano Non avevo capito niente e Sono contrario alle emozioni. Nel 2015 fu pubblicato Mia suocera beve e nel 2017 Divorziare con stile. L’ultimo libro della saga di Malinconico è uscito nel 2020 ed il suo titolo è I valori che contano (avrei preferito non scoprirli).

Il cast

Guardando il trailer e gli spot, è già facile intuire che la serie abbia conservato gli elementi ironici tipici della figura emersa dal libro. Ma chi è Vincenzo Malinconico? Vive a Napoli ed è un avvocato che ai suoi clienti appare molto impegnato, ma è totalmente assorbito dalla sua vita privata e dalle tante sfaccettature dei suoi rapporti umani.

Il cast della serie è davvero di prim’ordine. Il protagonista, Vincenzo Malinconico, sarà interpretato da Massimiliano Gallo, visto già in serie Rai di grande successo come i Bastardi di Pizzofalcone e Imma Tatarani – Sostituto Procuratore e in pellicole come Fortapasc.

L’ex suocera avrà, invece, il volto della grande attrice partenopea Lina Sastri, ma non sarà l’unico volto noto. Francesco Di Leva sarà uno dei clienti dell’improbabile legale e nella serie avrà un ruolo anche Michele Placido. L’ex moglie di Vincenzo Malinconico, Nives sarà invece, interpretata da Teresa Saponangelo. Quello di Nives, come sanno bene i lettori di De Silva, è un personaggio chiave per dipingere il protagonista, visto che anche dopo il divorzio Malinconico continua ad intrattenere rapporti sentimentali con l’ex consorte.

I suoi mille problemi gli regalano una vita piena di imprevisti, dove lo stesso fa fatica a far quadrare i conti tra clienti morosi e problemi vari. La serie è prodotta da Alessandro Passadore per Viola Film, mentre dietro la macchina da presa durante le riprese si è seduto il regista Alessandro Angelini. Nel corso delle puntate Vincenzo Malinconico si troverà, suo malgrado, a fare i conti anche con un caso di camorra. Da personaggio pavido e buffo non riesce però ad affrontare la vita con quel coraggio che le situazioni richiederebbero.

