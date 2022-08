Quando esce Virgin River 5? Trama, cast, indiscrezioni

Quando esce Virgin River 5? La notizia che Netflix avrebbe presentato anche la quinta stagione della serie televisiva tratta dai romanzi di Robyn Carr è stata ufficializzata già a settembre dello scorso anno. E, come da previsione, le riprese sono iniziate a Vancouver, in Canada, a luglio scorso e termineranno alla fine di novembre 2022.

In merito alla data di uscita della season 5, invece, ci sono ancora pochissime indiscrezioni. L’idea che i più esperti della serie si sono fatti è che potrebbe essere presentata nel corso della prossima estate, quella del 2023. Tutto resta, però, nell’ambito delle ipotesi.

I primi 3 capitoli di Virgin River sono stati caratterizzati da 10 episodi ciascuno, solo nella serie numero 4 sono saliti a 12. Ora nasce anche quest’altro dubbio tra gli appassionati della serie: Verranno confermati i 12 episodi o nella prossima stagione si tornerà ai 10 episodi? Resta la certezza che, come avvenuto finora, anche gli episodi di Virgin River 5 saranno visibili solo su Netflix.

La Trama

La trama del film si basa sul romanzo che narra della storia d’amore di Mel che va a vivere a Virgin River per lavorare come ostetrica e del suo amore per Jack. Nella cittadina della California settentrionale la protagonista spera di poter iniziare una nuova vita contando di lasciarsi alle spalle i dolori del passato.

La quarta stagione si è chiusa con la scoperta che il bambino che aspetta Mel è figlio di Jack, ma anche con un ulteriore colpo di scena: la notizia che anche i gemelli di Charmaine sono i figli di Jack.

I beninformati, presupponendo la 5 stagione prenda il via dal finale della precedente, annunciano che la serie inizierà con la nascita del bambino di Mel, il matrimonio tra quest’ultima e Jack e dalla notizia che i gemelli di Charmaine non sono i figli di Jack…

Il cast

Il cast dovrebbe risultare invariato nel capitolo numero 5. Gli attori dovrebbero essere quelli delle stagioni precedenti. Il cast sarà, pertanto, comporto da: Alexandra Breckenridge (Mel Monroe), Martin Henderson (Jack Sheridan), Daniel Gillies (Mark), Colin Lawrence (John “Preacher” Middleton), Benjamin Hollingsworth (Dan Brady), Annette O’Toole (Hope McCrea), Tim Matheson (Doc Mullins), Lauren Hammersley (Charmaine Roberts), Mark Ghanimé (Cameron Hayek), Kai Bradbury (Denny Cutler), Sarah Dugdale (Lizzie), Grayson Gurnsey (Ricky), Zibby Allen (Brie Sheridan), Marco Grazzini (Mike) e Teryl Rothery (Muriel)..

Virgin River 5 chiuderà la saga?

Sembra verosimile pensare, visto il successo di pubblico registrato dal programma tv, che ogni anno schizza in vetta alla classifica delle serie più viste di Netflix, che il capitolo numero 5 di Virgin River non chiuderà gli appuntamenti con il sequel. Anzi…

Considerando che i romanzi firmati dalla scrittrice americana autrice di Virgin River, Robyn Carr, si compone di ben 22 libri è possibile prevedere che la serie avrà un seguito anche dopo la stagione numero 5.

In merito alla trama di eventuali altri capitoli, bisogna tenere a mente che l’autrice nei suoi romanzi non si sofferma solo sulla vita di Mel e Jack (su cui sono incentrati i primi capitoli della serie tv), sono tanti gli abitanti di Virgin Rose dei quali l’autrice scrive nei suoi libri. E chissà che da questi ultimi non si prenda spunto per dar vita a stagioni future…