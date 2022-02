Quando esce Warcraft 2? Data uscita ufficiale, anticipazioni, cast

Warcraft 2 è il sequel di “Warcraft l’inizio” che è è uscito nelle sale nel 2016. Questo film si è ispirato alla serie di videogiochi dedicati da Blizzard Entertainment alla saga degli Orchi, ma non ci sono conferme in merito alla realizzazione imminente di questa nuova pellicola.

La saga di Warcraft

Il film realizzato 6 anni aveva grandi prospettive di sbancare il botteghino, al punto che gli sceneggiatori avevano ipotizzato di creare addirittura una trilogia. In realtà, il successo non è stato all’altezza delle aspettative, nonostante avesse una colonna sonora composta da Ramin Djawadi che si era già distinto con il commento musicale per “Il trono di Spade”. Non è bastata neppure la presenza tra i protagonisti di Travis Fimmel, già noto per la sua interpretazione in “Vikings”, per decretare il successo sperato. In pratica, una parte di pubblico e di critici non lo ha gradito molto, nonostante si ispiri a un videogioco molto popolare e apprezzato dagli appassionati. Warcraft racconta la storia del pacifico regno di Azeroth che si trova sotto la minaccia dai guerrieri orchi fuggiti dal loro mondo in rovina attraverso un portale magico. Evidentemente, il trasferimento di questa saga avvincente dalla console per videogiochi al grande schermo non ha prodotto gli stessi risultati. A dire il vero, gli incassi al botteghino pari a 439 milioni di dollari negli Stati Uniti hanno ampiamente compensato 160 milioni di costi per la produzione, ma sono emersi 2 problemi che hanno influenzato negativamente il parere del pubblico: poco risalto alle sfaccettature caratteriali dei personaggi e qualche scena poco comprensibile. In altre parole, molti appassionati ritengono che il videogioco riesca a rappresentare molto meglio del film le caratteristiche e la personalità di tutti i protagonisti. Inoltre, la pellicola non è riuscita a catturare del tutto l’attenzione perché molti spettatori hanno faticato a capire il senso di alcune sequenze che sembravano slegate dalla trama principale.

La trama di Warcraft 2

Secondo alcune indiscrezioni, la trama di Warcraft 2 deve concentrarsi sul personaggio di Go’el/Thrall che è un giovane schiavo degli orchi. La sua vicenda personale s’intreccia con quella di un Tauren che gli parla della sua terra d’origine, invitandolo a trovare alleati contro gli invasori e forse una nuova casa. Qui ovviamente ci fermiamo per mancanza di altri dettagli. Nonostante le aspettative del pubblico siano state in parte deluse dal primo film, molti hanno invece apprezzato che il grande schermo abbia reso omaggio al loro videogioco preferito. Di conseguenza, la possibilità di un sequel non è affatto assurda, ma bisogna accontentarsi di voci di corridoio. In effetti, lo scrittore e influencer Daniel Ritchman aveva rivelato l’anno scorso che le trattative sul sequel erano in fase avanzata. Il regista più gettonato sarebbe Peter Jackson, che ha già diretto la trilogia “Il Signore degli Anelli”, mentre Chris Pratt potrebbe interpretare il ruolo da protagonista. Ovviamente siamo ancora nel campo delle ipotesi e s’ignora anche il budget per realizzare il sequel. Inoltre, non è affatto sicuro che la produzione decida di mettere in cantiere Warcraft 2 in tempi brevi, dato che la pandemia da coronavirus non ha ancora mollato completamente la presa.